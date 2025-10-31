中東のドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」。今年１１月には約１か月のリーグ戦が開催されるが、ＴＢＳの人気スポーツドキュメンタリー番組「バース・デイ」（金曜・深夜１時２３分）では、この新リーグの出場選手枠を確保。番組内でトライアウトを開催し、選手を派遣することになった。

その名も「ＰＬＡＮ Ｄ」。２４日午前１時２３分から放送された同番組では、難関を勝ち抜いたドリーマー２６人による瀬戸内海の生名島を舞台にしたサバイバル合宿ステージが開幕。４日間の“最終決戦”と言うべき島合宿の模様が放送された。

船で生名島に到着後、ドリーマーはいきなり５キロ走を課され、このステージが尋常ならざる緊張感で進行することを実感させられる。そして合宿の第１種目は「６人野球」。４チームに分けられてのトーナメント戦が展開され、３イニング制で競われる。

“負け残り”で敗退した１チームは全員脱落となる中、元ＮＰＢ選手や元独立リーガー、社会人野球経験者、名門校出身者らが知恵を出し合い、生き残りに心血を注ぐシーンは見応え十分だ。

中でも２０歳の若き右腕・内本琉久が見せる気迫の投球は一見の価値あり。元日本ハム内野手の杉谷拳士氏も「可能性、めっちゃあるな。あと２年ぐらい鍛えたら、ドラフト候補になるような子ですよね」と太鼓判を押す熱投ぶりを堪能したい。

この模様はＴＶｅｒとＴＢＳスポーツ公式ＹｏｕＴｕｂｅで無料配信中。そして最新回「『ＰＬＡＮ Ｄ』最終章 脱落チームが決定＆終わりなき海上の死闘」は１０月３１日の深夜１時２３分から「バース・デイ」で放送される。果たして脱落するのは、どのチームか。男達の大いなるチャレンジに、胸を熱くしたい。