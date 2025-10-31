待ちに待ったホークス・5年ぶり12度目の日本一。福岡の街は歓喜に包まれました。各商業施設などでは、日本一を祝ってセールが始まっています。

歓喜の瞬間が訪れたのは、30日午後10時すぎでした。



■元木寛人アナウンサー

「打った！セカンド川瀬、1塁へ。3アウトー！試合終了！福岡ソフトバンクホークス、5年ぶり12度目の日本一達成！」





ホークス王手で迎えた、阪神との日本シリーズ第5戦。延長11回までもつれる接戦を逆転で制し、ホークスが悲願の日本一奪還を果たしました。5年ぶりに手にした栄冠。多くのファンが見守っていた地元・唐人町商店街では、ファンの喜びが爆発しました。■ファン「本拠地で見たかった気持ちもあるけれど、最高です。」「いやー、もう最高ですね。」「チーム一丸となってやったというところは、もう最高でした。」

そして、一夜明けた31日。



■小川ひとみアナウンサー

「見てください。こちらのどらやき、1個60円引きで販売されています。」



通常200円のどらやきが、ホークスの日本一を祝って60円引きの140円です。



こちらの鶏肉店には、次々に買い物客が訪れていました。一番人気だという骨なし唐揚げを、100グラムあたり20円引きで販売していました。



■買い物客

「うれしいです。ホークスが優勝してくれたので。」



そのほか、婦人服は全品1割引き、宮崎牛の腕肉は半額など、商店街の様々なところで日本一を祝うセールが行われていました。

こちらの文具店では、1000円以上の買い物をした人にオリジナルの「テープのり」を配布しています。



■いでぶんぐ・井手和美さん

「きょうはまだ10個くらいですが、あすは多いと思います。」

日本一を祝うセールは、商業施設でも始まりました。



■小川アナウンサー

「開店直前です。大丸福岡天神店の地下の入り口には、ものすごく長い列ができています。」



1500人以上が並んでいたその先頭では。



■スタッフ

「大丸もきょうから3日間、ホークスの頑張りに対して我々も応えたいと思います。 よろしくお願いします。張り切ってしゃべりましたが、安全に。」

3日間の「日本一おめでとうセール」が始まりました。130以上のブランドで、商品が最大半額で販売される中、皆さんが手にしていたのは「鷹丸袋」と書かれた商品です。



■小川アナウンサー

「ワゴンを囲むように、たくさんの人が集まっています。」



■買い物客

「ポーチとハンカチのセットで1100円。」

「3つ買おうと思って。」



こちらの小さなお客さんもハンカチを購入しました。



■子ども

「なんか全部かわいいから。」



「鷹丸袋」は衣料品のほか、食料品が詰められたものなど、合わせて6000袋以上を用意しているといいます。

中でも人気だったのが、佐賀牛の「鷹丸袋」です。サーロインステーキ400グラム、すき焼き用のモモ肉350グラムのセットが、通常価格から40パーセントオフの9000円で販売されています。次から次へと手に取る人の姿が見られました。

北九州市小倉北区の小倉井筒屋でも優勝セールが行われました。



■吉原美樹記者

「こちらには長い行列ができています。皆さんのお目当ては、祝いの文字が入った、いづつや饅頭です。」



通常は井筒屋の「井」の焼き印が入る、名物の「いづつや饅頭」は日本一を祝って、3日間限定で焼き印が「祝」の文字になりました。1人30個まで購入可能で、限定品ともあってまとめ買いをする人も見られました。

こちらでは、小久保監督の背番号「90」にちなみ、大根やニラなどの野菜が100個限定で90円となりましたが、開店から20分もたたずにほとんど売り切れていました。



■買い物客

「10時の開店と同時に。いっぱい買いすぎて分からない。」

「ほかに欲しいものもあったのですが、もう無理だったので。でも、だいぶ買えたので満足です。2万円くらいですかね。」



5年ぶりにホークスがたどり着いた頂点。街には笑顔と活気があふれていました。

改めて、ホークス優勝セールについての情報です。



大丸福岡天神店と小倉井筒屋のほかに、博多阪急やイオン九州、ゆめタウンを運営するイズミなどで、31日から3日間セールが行われています。



博多阪急では「日本一おめでとうセール」として、食料品売り場を中心に、詰め合わせの入った「ラッキーバッグ」を用意しています。



イオン九州は衣料品などが5パーセントから20パーセントの割引となり、食料品や日用雑貨も通常よりお得に購入できます。



そのほかにも、マークイズ福岡ももちや、ららぽーと福岡などでもセールが実施されています。