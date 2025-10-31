Ê¡ËÜè½⼦¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ÇÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¡×¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË⼦¡¦⾼¶¶¶³Ê¿¡ÖËÍ¤â¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡WOWOWÏ¢¥É¥é¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡Ê¡ËÜè½⼦¤È⾼¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË⼦¡Ë¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ£×-£³£°¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season1¡×¤¬31Æü¸á¸å11»þ¤«¤é¡¢WOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ºéºä°Ë½ï»á¤Î⼤¥Ò¥Ã¥È⻘½ÕÎø°¦Ì¡²è¤ò½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£¼ç¿Í¸ø¤Î2¿Í¤ò¼´¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÀÚ¤Ê¤¤½éÎø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡ÈËÜ³Ê⻘½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£¸¶ºî¤ÎÌ¾¤¼¤ê¤Õ¤äÌ¾¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶ºî¤ÎÁ´10´¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¤ò±é¤¸¤ëÊ¡ËÜ¤È¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦°ì¥ÎÀ¥Ï¡¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼«¿È¤â¤È¤¤á¤¤¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÝËÜºî¤Î¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ËÜ¡¡¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¤ÎÀÄ½ÕÌ¡²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÎºÚ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡¡ËÍ¤â½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°ì¥ÎÀ¥Ï¡¤Î²¼¤ÎÌ¾Á°¤¬°ìÊ¸»ú¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤¬King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¯¤ó¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬Ï¡¡ÊÎ÷¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤Î¸¶ºî¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÌò¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¿ÎºÚ»Ò¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ÆÍ¥¤·¤¤Ï¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ËÜ¡¡¿ÎºÚ»Ò¤ÏÏ¡¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÎø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÎºÚ»Ò¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡¡Ï¡¤Ï¸ý¿ô¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ÎºÚ»Ò¤À¤±¤Ë¸«¤»¤ë¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ë¸«¤»¤ë´é¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃËÍ§Ã£¤È¤¤¤ë¤È¤¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤é¤·¤¤¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾Ð´é¤äÉ½¾ð¤ò¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤ª2¿Í¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ»þ¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Î¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â¶¶¡¡ËÍ¤âÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤â´ØÀ¾¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸Ìò¤Î»³²¼¹¬µ±¤¯¤ó¤â¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¤â´ØÀ¾¤ÎÊý¤Ç¡¢´ØÀ¾¿Í¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤È¤ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»ØÅ¦¤ò¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡ËÜ¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃÏ¸µ¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¥Ü¥±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡Ý·àÃæ¤ÇÀÄ½Õ¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ËÜ¡¡³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç¿ÎºÚ»Ò¤ÈÏ¡¤¬2¿Í¤¤ê¤ÇÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿ÎºÚ»Ò¤ÏÎø¿´¤ò±£¤·¤ÆÍ§Ã£¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¡¤¯¤ó¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¾ÈÌÀ¤¬åºÎï¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë½éÎø¤ÎÁ¯ÌÀ¤ÊÎø¿´¤ò¾ÈÌÀ¡Ê¥¹¥È¥í¥Ü¡Ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡¡Ï¡¤¬ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤¶¤È¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¡¤Î¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤¬ÀÄ½Õ¤Ã¤Ý¤¯¤ÆËÍ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¶¤È¤¤¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤âÉáÄÌ¤Ëµ¯¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤³¤ó¤ÊÀÄ½Õ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦Æ´¤ì¤ÎÀÄ½Õ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ËÜ¡¡»ä¤Ï½÷»Ò¹»½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤â¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÎ°éº×¤â³ØÇ¯ÂÐ¹³¤Ç¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦³Ø¤Î¥É¥¥É¥¤·¤¿Îø°¦¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÎ°éº×¤Ç¸«¤ë¹¥¤¤Ê¿Í¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¡¼¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡¡±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤ÆÎÙ¤ËºÂ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÏÅÅ¼Ö¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤¿¤À¾è¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿ÍÀ¸¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯Âå¡¢¤´¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ê¡ËÜ¡¡´ØÀ¾¤Î½÷»Ò¹â¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤â½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹ç¾§º×¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¼ÁÕ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Î¹Ô»ö¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤±¤ì¤É¼«Ê¬¤«¤é¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÝºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸«¤É¤³¤í¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡ËÜ¡¡¸¶ºî¤ÎÌ¾¤¼¤ê¤Õ¤äÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢¾ÈÌÀ¤ò´Þ¤á¤¿±ÇÁü¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¡£¿ÎºÚ»Ò¤ÈÏ¡¤¬µ¨Àá¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ÷¤¤¤â±ÇÁü¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡¡¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
