サッカーJ2・モンテディオ山形は新スタジアム事業への支援を表明していた主要株主「SCOグループ」との関係が解消されたことが明らかになりました。これに伴い、建設費のおよそ3分の1にあたる50億円の拠出が白紙となり、資金計画の見直しが必要な状況が生じています。



歯科医院向けの決済代行サービスなどを展開する東京のSCOグループは、去年1月にモンテディオ山形の株式15％を取得。グループの玉井雄介会長は去年4月にモンテディオ山形の社外取締役に就任し、2028年4月天童市に完成予定の新スタジアム建設に向けても資金面でサポートする方針を示していました。

しかし、10月28日に開かれたモンテディオ山形の取締役会で、玉井会長の社外取締役辞任が報告されました。また、これに伴って新スタジアム事業へのSCOグループからの支援についても解消に至ったことを、クラブがおととい、公式ホームページで発表しました。

天童市の新スタジアム建設地ではすでに10月から造成工事が始まっています。





新スタジアムは、モンテディオ山形などが出資して設立した会社・モンテディオフットボールパークが建設を担うもので、その費用はおよそ158億円。複数の関係者によりますと、このうちおよそ50億円の建設資金を、SCOグループが拠出することになっていましたが、これが白紙となりました。関係者のひとりは、「建設スケジュールへの影響は大いに予想される。新たなスポンサーが見つかり次第、県民への説明をしてほしい」と話しています。新スタジアムの建設をめぐっては、県と天童市が国の補助金を活用しそれぞれ15億円ずつ支援する計画です。吉村知事はSCOグループの支援関係解消を受け、次のように述べました。吉村知事「新スタジアム建設工事に影響が出る可能性もあると説明を受けたということで引き続き計画変更の有無や今後の対応についてモンテディオフットボールパークに確認していきたい」一方、天童市文化スポーツ課の担当者は、「現在事実関係を確認中。新スタジアム建設への市民の期待は大きく、新たな資金調達が良い方向に進んでほしい」とコメントしています。クラブとSCOグループでは関係解消の詳しい理由について明らかにしておらず、SCOグループの岩渕菜々子広報部長は「このような形に至り大変心苦しい。クラブや住民の皆様への敬意を変わらず持ち続け、今後もサポートを求められたら協力したい」とコメントしています。