フロントグリルや前後バンパー変更で力強いデザインに

三菱デリカD:5｜Mitsubishi Delica D:5

三菱のオールラウンドミニバン「デリカD:5」が、大掛かりな改良を受けて、この冬に発売される。今回の改良では、唯一無二の特徴である力強いスタイリングと走りをさらに進化させている。

エクステリアは、フロントグリルと前後バンパーをシンプルで立体感のある力強いデザインとし、リヤゲートは「DELICA」ロゴをガーニッシュ内へ取り込むことで、リヤゲートパネルをよりシンプルでプレミアム感のあるデザインへと変更。

ボディサイドでは、ワイドで安定感のある足まわりと高い走破性を想起させる新採用のホイールアーチモールに加え、力強さを強調しギア感を高めた新デザインの18インチアルミホイールを採用した。

三菱デリカD:5｜Mitsubishi Delica D:5

ボディカラーは人気のソリッド色調グレーに、光の当たり方によりブルーのハイライトが映る特別なカラーの「ムーンストーングレーメタリック」を採用した「ブラックマイカ」との2トーンを新たに追加。2トーン5色、モノトーン4色の全9色展開となった。

インテリアでは、8インチカラー液晶のディスプレイメーター採用による視認性向上のほか、金属調アクセントを採用したインストルメントパネルを採用。先進性に加えて、ギア感やプレミアム感を高めた。

三菱デリカD:5｜Mitsubishi Delica D:5

インテリアでは、8インチカラー液晶のディスプレイメーター採用による視認性向上のほか、金属調アクセントを採用したインストルメントパネルを採用。先進性に加えて、ギア感やプレミアム感を高めた。

センターパネルは傷つきに配慮したダークグレーとしたほか、シートには「CHAMONIX」で好評のスエード調素材（撥水機能付※1）と合成皮革のコンビネーション生地を採用（最上級グレードに標準装備）し、ステッチを内装各部同様のカーキ色とするなど、より機能的で統一感のあるキャビンが演出された。

車両運動統合制御システム「S-AWC」搭載で、悪路走破性が向上

三菱デリカD:5｜Mitsubishi Delica D:5

走りの面もさらなる磨きがかかった。四輪を自在に制御することで車両運動性能を飛躍的に向上させる三菱独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」の搭載により、悪路走破性を向上。優れた直進安定性、意のままの操縦性を実現した。また4つのドライブモード（NORMAL/ECO/GRAVEL/SNOW）と、下り坂でも車速を一定に保つヒルディセントコントロールを採用し、路面状況に応じた最適な走行が可能となっている。

安全性の面では、「衝突被害軽減ブレーキシステム」が従来の車両と人物の検知に加え、新たに自転車の検知が可能に。「誤発進抑制機能」では、後退時でもアクセルの踏み間違えに対応した。また、前後バンパーに搭載したソナーにより、車両付近の障害物のおおよその位置をメーター表示と音でお知らせする「パーキングセンサー」が追加された。

三菱デリカD:5｜Mitsubishi Delica D:5

「マルチアラウンドモニター」では、従来からカメラ画質を約3倍高め、両サイドビュー＋フロントビュー画面や、バードアイビュー＋透過フロントサイドビュー画面を追加することで視認性が大幅に向上。さらに移動物検知機能を採用することで、駐車場などでの周囲確認性も向上した。そのほか、前方車両の発進をお知らせする「先行車発進通知」を追加するなど、より安全・安心・快適な運転をサポートする。

この新しいデリカD:5のプロトタイプは、11月9日まで東京ビッグサイトで開催されているジャパンモビリティショー2025に展示中だ。なお、今冬の発売前に新しいデリカD:5を成約すると、税込7万円分のディーラーオプションがプレゼントされる。

三菱自動車 新型デリカD:5スペシャルサイト

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/delica_d5/special/teaser

三菱自動車 ジャパンモビリティショー2025スペシャルサイト

https://www.mitsubishi-motors.com/jp/brand/jms2025/