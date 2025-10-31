Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÅö½é¡È¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¡É¤ËÇº¤ß¡¡µÜ´ÜÎÃÂÀ¤È¥±¥ó¥«¤â¡Ä¡Ö¥Ð¡¼¤Ç°û¤ó¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÆü ¸å0¡§45¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£·ó¶áÂç¼ù¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬¸þ°æ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¸þ°æ¹¯Æó
¡¡¸þ°æ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¡Ö³ë¾þÈ¬È¨µÜ¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¤3¿Í¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËËþÅç±é½Ð¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¥á¥·¥É¥é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Snow Man¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯¡¢º£Ç¯¤Ç31ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¸þ°æ¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë´ØÀ¾¤«¤é1¿Í¤Ç¾åµþ¤·¤ÆÍè¤¿ºÝ¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¼ä¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤ËËÍ¤¬¤Ê¤ó¤«µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÍ£°ì¤Î´ØÀ¾¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¿¡×¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÀµÄ¾¥Î¥ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡Ö¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö´ÛÍÍ¡ÊµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ë¤È¤±¤ó¤«¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö2¿Í¤Ç¥Ð¡¼¤Ç°û¤ó¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüºÇ½é¤ÎÅ¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿Æ¦¤ò¼«²ÈßäÀù¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖCaffe Nil¡×¡£Å¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¸þ°æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¾Ü¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿·ó¶á¤¬¡¢¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢»Ï¤á¤Þ¤¹¤«¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ì£¥Ð¥È¥ë¡×¤ÈÅâÆÍ¤ËÄ©Àï¾õ¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤È¸þ°æ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö½Ð¤¿¡ª¤Ê¤ó¤¹¤«¤½¤ì¡©¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ3¼ïÎà¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤ëÍø¤¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¸þ°æ¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÂç»ö¤ÇÄ«ÁÝ½ü¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤È¤«·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸þ°æ¡£¡Ö¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤À¸³è¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¸þ°æ¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡Ä¤Ç¤â¤³¤ìÏÃ¤¹¤È¥ª¥«¥ó¤¬¤Í¡Ä¡¢¤Á¤ç¡ª¥Ï¥Ã¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯¥â¥´¥â¥´¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥«¥ó¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¸þ°æ¤¬´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¡ÖÆî¹ÔÆÁ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¥«¥Õ¥§ ¤«¤Ô¤Ð¤éÆ²¡×¡£¤Þ¤º¡¢¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¤Î¥µ¥¤¥³¥íÀ¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É·×»»¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£Âç¿Í£³¿Í¤¬Ì´Ãæ¤ÇÍ·¤Ö¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É·×»»¡×¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÇòÇ®¤Î¥²¡¼¥à¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£
¡¡¡ÖËÍ¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À³ÊÅª¤Ë¿Í¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¸þ°æ¤È¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥«¡¼¥é¥¸¥ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ°æ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢´ØÀ¾¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤ÆSnow Man¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»ö¡×¡£¡Ö¥¿¥¤¤Ç¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿»öÌ³½ê¤Î¿Í¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿§¡¹¤Èµ¿Ìä¤¬¤ï¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤«¤Í¤Á¡¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ï¤±¤è¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿·ó¶á¤Ï¡Ö1ÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥¿¥¤½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡É¤òÃÇ¤Ã¤¿»ö¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¶Ã¤¤Î¥¿¥¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÅú¤¨¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¸þ°æ¤È·ó¶á¤È¥¿¥¤¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¼¡¤Ë3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¥å¡¼¥Ö¥Ñ¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖCRAFTBAKERS ËÜÈ¬È¨Å¹¡×¡£º£Æü¤Î°áÁõ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î¿Í¤¸¤ã¤ó¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¸þ°æ¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó²°¤ÎÅ¹°÷¤È²½¤·¤¿¸þ°æ¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÀê¤¤¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë¤â¡Ö½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¥Ñ¥óÀê¤¤¤Þ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤ªÅ¹¤ÏÁÏ¶È60Ç¯¤Î¶¾Çþ²°Å¹¡ÖÄ¹¼÷°Ã¡×¡£ÀäÉÊ¤Î¤½¤Ð¤òÄº¤¤Ê¤¬¤é¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÃ¤ä¥Ñ¥óÀê¤¤¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏËþÅç¤Î°áÁõ¤¬Æ«·Ý²È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¥Ñ¥ó²°¤ÈÆ«·Ý²È¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº£Æü¤Î¥á¥·¥É¥é¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
