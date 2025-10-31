日本限定モデルが登場

マクラーレン・オートモーティブは、4.0L V8ツインターボエンジンを搭載した後輪駆動グランドツーリングカー『マクラーレンGTS』の特別なモデル『GTSシグネチャー・コレクション（Signature Collection）』を、日本限定で導入することを発表した。

【画像】マクラーレンGTSシグネチャー・コレクションのディテール 全6枚

日本市場はマクラーレンの国別の販売台数において、2024年に世界2位になるなど堅調に推移している。『GTSシグネチャー・コレクション』は、日本市場に向けて4タイプ合計22台の限定で販売されるモデルである。



マクラーレンGTSシグネチャー・コレクション（リフレクション）。 マクラーレン

デザインコンセプト

『GTSシグネチャー・コレクション』は、マクラーレンの本拠地である、英国ウォーキングのマクラーレン・テクノロジー・センター（MTC）の建築デザインに込められた哲学および科学と自然との調和からインスピレーションを得た『ホーソーン』、『パラゴン』、『ロトンダ』、『リフレクション』の4つのテーマで展開される。

香港国際空港や東京のセンチュリータワーなど設計したノーマン・フォスター卿が手がけたMTC。そのデザインの本質は『バランス』と『調和』にあり、『GTSシグネチャー・コレクション』は、このユニークな設計概念とマクラーレンのヒストリーから得られたインスピレーションが反映されている。



マクラーレンGTSシグネチャー・コレクション（リフレクション）。 マクラーレン

4つのテーマはそれぞれ独自のMSO（マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ）ビスポーク仕立てで、ボディカラーからインテリアにいたるまで、象徴的なマクラーレンの本拠地へのオマージュとなっている。

4テーマともにエクステリアは意図的に控えめな仕立てとされているが、ボディカラーはこの限定モデルのために開発され、その一つ一つにMTCと関係するユニークなストーリーが用意されている。

2色が用意されるホイールも、GTSでは初めて採用されるカラーとなっている。加えてミラーハウジングには、MTCをモチーフとした繊細なパターンがあしらわれ、ドライバーがクルマに近づく瞬間から、この特別なモデルのデザイン哲学を感じることができる。

インテリアは、さらにMTCとの関係を深め、建築デザインから抽出した造形が随所に配されている。

ヘッドレストにはインフォテイメントボタンにも使用されている、『陰陽』を表現したMTCロゴが、シート地に馴染むように刺繍され、助手席側ダッシュボードのフェイシアプレートには、MTCの側面シルエットがバックライトで美しく浮かび上がる。

ドアのフェイシアプレートには、MTCの設計図面から俯瞰図の一部を切り取りデザイン化したものが、同色系のトーナルステッチとして縫い込まれているなど、ディテールにいたるまで、『マクラーレンのホーム』を感じさせる仕上がりとなっている。

ホーソーン（Howthorn）

MTCの豊かな自然環境から着想したこのテーマは、キャンパス周辺に群生する『ホーソーン（サンザシ）』の木にちなんで名付けられた。

ボディカラーは、ディープブラックに鮮やかなグリーンのペイントエフェクトを重ね合わせた、深みあるグリーンメタリックの『ホーソーン』がペイントされている。



マクラーレンGTSシグネチャー・コレクション（ホーソーン）。 マクラーレン

さらにサテン仕上げのGT シルバー 10スポーク・タービン鍛造アロイホイールとグラファイトグレーのブレーキキャリパーが組み合わされる。

インテリアには、トーナルコントラストステッチが印象的な、特注のアーモンドホワイト・セミアニリンレザーが用いられている。

パラゴン（Paragon）

MTCブルバードに敷き詰められたタイルから着想を得た『パラゴン』。

『パラゴン・ブラック』のボディカラーは、シルバーメタリックフレークによる煌めく仕上げが特徴で、MTC建設時のプロジェクト名『パラゴン』に由来している。



マクラーレンGTSシグネチャー・コレクション（パラゴン）。 マクラーレン

サテン仕上げの『GT シルバー・タービン鍛造ホイール』とグラファイトグレーのブレーキキャリパーはMTC建築に見られる金属構造の美しさを表現している。

アーモンドホワイト・セミアニリンレザーのインテリアとの対比によって、外装デザインはMTCを包む光と影のコントラストを想起させる仕上がりとなっている。

ロトンダ（Rotunda）

このテーマは、建物の地下階に広がる長く白い廊下と、そこへと通じるエンケイのエントランス『ロトンダ』から着想を得ている。

『ロトンダ・ホワイト』のボディカラーは、ソリッドなオフホワイトで清潔感あふれる雰囲気を表現。



マクラーレンGTSシグネチャー・コレクション（ロトンダ）。 マクラーレン

ダークパラジウム仕上げのタービンホイールとグラファイトグレーのブレーキキャリパーが、建物内部のグレーのタイルの完璧さを表現している。

スコリアグレー・セミアニリンレザーにトーナルステッチを施すことで、対称性と光と影の調和を一層際立たせる仕上げとなっている。

リフレクション（Reflection）

MTCの象徴である美しい湖が、建物のガラスファサードに映り込む情景から着想を得たテーマ。

『リフレクション・グリーン』のボディカラーは、シルバーメタリックフレークを含む独特の下地を持ち、水面に輝く陽光がMTCのガラス建築に反射する様を再現している。



マクラーレンGTSシグネチャー・コレクション（リフレクション）。 マクラーレン

ボディカラーとの対比を強調すべく、ホイールにはダークパラジウム仕上げを採用、インテリアは、スコリアグレー・セミアニリンレザーにトーナルステッチを施し、上質な仕立てとなっている。