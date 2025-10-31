全日本スキー連盟（SAJ）は31日、東京都内で連盟創立100周年記念式典を開き、強化責任者の河野孝典競技本部長が、来年2月のミラノ・コルティナ五輪の目標を発表した。

・金メダル「4個」

・メダル総数「9個」

・入賞数「20以上」

金メダルは98年長野大会の「3個」、メダル総数と入賞数はいずれも22年北京大会の「8個」と「19」が最多で、いずれも過去の記録を更新する高い目標が設定された。

河野氏は今年2、3月に行われた各種目の世界選手権でのメダル獲得数が計20個、そのうち17個が五輪種目での獲得だったと説明。その上で「これまでは17年の11個が最高だったが、新たなSAJの歴史を塗り替える大会になった。（五輪に向けて）新たな目標を立てて進んでいる」と話した。

目標達成のために重点種目も設定し、複数の金メダルを狙う最高位の「Sクラス」には、スノーボード・ハーフパイプ男女、同スロープスタイル・ビッグエア男女が選ばれた。「Aクラス」はノルディックスキー・ジャンプ男女、フリースタイルスキー・モーグル男女、スノーボード・アルペン女子など、「Bクラス」にはノルディック複合男子、フリースタイルスキー・スロープスタイル・ビッグエア女子が選ばれた。

五輪ではコーチやサポートスタッフに発行されるアクレディテーションカードの発行数が限定されるが、選手数が58人を超えると、一定数のスタッフを確保できるという。河野氏は来賓として出席した日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長に視線を向け、「この場を借りて、ぜひアクレディの優遇措置をお願いしたい」と茶目っ気たっぷりにお願いし、来場者の笑いを誘った。