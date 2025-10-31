【船橋＆門別で11月3日開催 JBC4競走枠順決まる】クラシック連覇狙うウィルソンテソーロは6枠9番
11月3日に船橋競馬場と門別競馬場で行われるダート競馬の祭典「JBC」4競走の枠順が31日、確定した。
レディスクラシック連覇がかかるアンモシエラは4枠5番、マイルチャンピオンシップ南部杯に続くJpn1連勝とクラシック連覇に挑むウィルソンテソーロは6枠9番となった。
各レースの確定枠順は、以下の通り。
◇船橋9R・第15回JBCレディスクラシック（Jpn1）ダート1800メートル（15時25分発走予定）
1枠1番マテリアルガール（牝5＝浦和・小久保）55山中悠
2枠2番テンカジョウ（牝4＝栗東・岡田稲）55松山弘
3枠3番ベルグラシアス（牝3＝大井・市村）53町田直
3枠4番ローリエフレイバー（牝4＝大井・月岡）55野畑凌
4枠5番アンモシエラ（牝4＝栗東・松永幹）55横山武
4枠6番プラウドフレール（牝3＝船橋・川島一）53張田昂
5枠7番ビヨンドザヴァレー（牝5＝栗東・橋口）55菱田裕
5枠8番ザオ（牝4＝船橋・米谷）55吉原寛
6枠9番オーサムリザルト（牝5＝栗東・池江）55武豊
6枠10番アンティキティラ（牝6＝高知・別府）55多田誠
7枠11番ヘニータイフーン（牝5＝大井・荒山）55藤田凌
7枠12番グランブリッジ（牝6＝栗東・新谷）55川田将
8枠13番ラブラブパイロ（牝6＝大井・荒井）55西啓太
8枠14番ライオットガール（牝5＝栗東・中村）55岩田望
◇船橋10R・第25回JBCスプリント（Jpn1）ダート1000メートル（16時10分発走予定）
1枠1番サンライズアムール（牡6＝栗東・小林也）57松山弘
2枠2番ギャルダル（セン7＝船橋・川島一）57本田重
3枠3番ファーンヒル（牡6＝大井・荒山）57笹川翼
3枠4番コパノパサディナ（牡5＝船橋・森泰斗）57横山武
4枠5番ドンフランキー（牡6＝栗東・斉藤崇）57池添謙
4枠6番エンテレケイア（牡7＝浦和・小久保）57吉原寛
5枠7番マックス（セン8＝大井・福永敏）57御神訓
5枠8番カジノフォンテン（牡9＝船橋・玉井昇）57張田昂
6枠9番クロジシジョー（牡6＝栗東・岡田稲）57戸崎圭
6枠10番ザイデルバスト（牡4＝船橋・川島一）57本橋孝
7枠11番チカッパ（牡4＝栗東・中竹）57武豊
7枠12番シアージスト（牡6＝大井・坂井）57矢野貴
8枠13番ママコチャ（牝6＝栗東・池江）55川田将
8枠14番テイエムスパーダ（牝6＝栗東・小椋）55松若風
◇門別11R・第6回JBC2歳優駿（Jpn3）ダート1800メートル（16時50分発走予定）
1枠1番シーズザスローン（牡2＝栗東・松永幹）56西村淳
2枠2番アヤサンジョウタロ（牡2＝北海道・田中淳）56落合玄
3枠3番タイセイシャルト（牡2＝北海道・角川）56桑村真
4枠4番タマモフリージア（牝2＝栗東・大橋勇）55田口貫
5枠5番フルールドール（牝2＝栗東・藤原英）55北村友
6枠6番レーザーベルン（牡2＝北海道・小国）56宮内勇
6枠7番ジュウリョクピエロ（牝2＝栗東・寺島）55今村聖
7枠8番スターシップ（牡2＝北海道・森山雄）56山本咲
7枠9番ケントン（牡2＝美浦・田島俊）56丹内祐
8枠10番エンドレスソロウ（牡2＝北海道・米川）56石川倭
8枠11番トレモロ（牡2＝北海道・角川）56阿部龍
◇船橋11R・第25回JBCクラシック（Jpn1）ダート1800メートル（17時20分発走予定）
1枠1番グランデマーレ（牡8＝大井・高岩）57西啓太
2枠2番メイショウハリオ（牡8＝栗東・岡田稲）57浜中俊
3枠3番ライトウォーリア（牡8＝川崎・内田）57吉原寛
3枠4番アラジンバローズ（セン8＝兵庫・新子）57下原理
4枠5番サントノーレ（牡4＝大井・荒山）57矢野貴
4枠6番ホウオウトゥルース（セン9＝船橋・佐藤太）57岡村健
5枠7番シャマル（牡7＝栗東・松下）57松山弘
5枠8番ミックファイア（牡5＝大井・渡辺和）57笹川翼
6枠9番ウィルソンテソーロ（牡6＝美浦・高木）57川田将
6枠10番ギガキング（牡7＝船橋・稲益）57野畑凌
7枠11番サンライズジパング（牡4＝栗東・新谷）57坂井瑠
7枠12番キングズソード（牡6＝栗東・寺島）57藤岡佑
8枠13番ミッキーファイト（牡4＝美浦・田中博）57ルメール
8枠14番ウインリブルマン（牡7＝大井・赤嶺本）57藤本現
※左から枠番、馬番、馬名、性齢、所属、厩舎、重量、騎手