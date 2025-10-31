男鹿市のこども園で、敷地にクマが侵入したことを想定した訓練が行われました。



クマから逃げるときは走ったり大きい声を出したりせず落ち着いて避難することなど、命を守るための行動を確認しあいました。



男鹿市の船川こども園です。



31日は、園庭の柵を乗り越えて2頭のクマが敷地に侵入したことを想定した訓練が行われました。



クマが保育園や学校の敷地に侵入するケースが、全国で相次いで確認されています。





船川こども園の近くでも、先月、登園の時間帯にクマが目撃されました。逃げるときに走ったり大きな声を出したりするとクマを刺激してしまうおそれがあります。園で作成したクマの対応マニュアルをもとに、園児たち全員を2階の部屋まで誘導し、安全を確保する手順を確認しました。訓練を見学した地元の猟友会の会長は「クマは走ると必ず追いかけてくる」と強調しました。男鹿地方猟友会 柏木晴蔵会長「クマが走る速度は100メートル9秒です」「あんたがたが逃げてもすぐ追いかけられますので走ったりそういうことしないように隠れるとか」「声出さないで、そういうことに注意してください」訓練の後は、園の職員がクマスプレーの使い方を学びました。職員「噴射した時に自分にかかればやっぱりあまりよくないってか刺激的ですか？」警察「そうですね、けっこう目とか鼻とかにもくるものになりますので、やはり3秒ぐらいやればプシャーってそっちに行くように商品なってるんですけども、風向きで自分にもかかってしまう可能性はあります。ですけどもやっぱり自分の命を守るためって考えればしっかり手伸ばして噴射したほうがいいかなと思います」船川こども園 加藤千佳子園長「クマがやっぱり速かったので、玄関対応といいますか、クマを園内に侵入させてしまうという危険な場面があったのでそこがすごく反省点です」「子どもたちを逃がしたあと、速やかに最後の保育士が施錠するという、そして玄関にあるものをドアの前にすぐに設置するっていうクマが侵入できないようにするというようなことをしていきたいと思います」参加した職員と園児は、命を守るための行動を確認しあいました。