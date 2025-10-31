戦争の惨禍や教訓を伝える“戦争遺跡”の全県規模の調査を県教育庁が初めて行いました。



各市町村からの情報を取りまとめたところ、合わせて約900件報告があったことがわかりました。



“戦争遺跡”の調査は、県教育庁の文化財保護室が8月から今月下旬にかけて行いました。



各市町村からの情報を取りまとめたところ、終戦直後に男鹿市の本山に衝突したアメリカの爆撃機B29の残骸や墜落地をはじめ、約900件報告がありました。





この中にはすでに姿かたちがなくなってしまっているものも含まれています。報告された約900件のうち、8割近くが戦後に建てられた、慰霊碑などの石碑でした。国による統一的な定義がない“戦争遺跡”、県内には文化財に指定されているものはありません。終戦から80年がたって、戦時中から残されている“戦争遺跡”が数えるほどになるなか、初めて県教育庁が主導した全県的な調査が文化財の指定や保護の取り組みにつながるかが焦点の一つです。鈴木知事は先月の県議会本会議で「“戦争遺跡”の保全や活用方法について有識者による検討を進める」と述べました。県教育庁は、今回の調査結果をもとに文化財の指定や登録などについて、来年度以降本格的に検討を進めていく方針です。