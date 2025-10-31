²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é16Ç¯¡ÄàÉáÃÊÃå¤ÇÉ×¤È¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥Èá»ÒÌò½Ð¿È42ºÐ¤¬Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¡ÖÍü±à¤ÎºÊ¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊý¡×¡Ö40¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¤ªÂ·¤¤¤Î¹õ¥³¡¼¥Ç¤Ç´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡àÍü±à¤ÎºÊá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¡£ÍÎÁõ¤Ç³°½Ð¤·¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê(70)¡£¡ÖÃæÂ¼´ª¶åÏº¤´É×ºÊ¤¬³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº(44)¤ÈÁ°ÅÄ°¦(42)É×ÉØ¤¬½Ð±éÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤ÃÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÉ×ÉØ¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ë´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÃåÊªÃå¤Æ¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ´ÓÏ½¡©¤Ç¤ë¤Î¤ËÉáÃÊÃå¤¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤Þ¤À¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼þ¤ê¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢Íü±à¤ÎºÊ¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊý¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¾åÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö40¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈºÊ¤ÎÁ°ÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»ÒÌò»þÂå¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì³èÌö¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë·ëº§¡£11Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢13Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£