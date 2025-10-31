¡Ö¥³¥ì¤½¤¦¤Ê¤Î!?¥¤¥á¡¼¥¸Êø²õ¡Ä¡×Ä«¥É¥é½÷Í¥àÆðÂÎ¥Þ¥Ã¥¯¥¹áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡õ¶ÄÅ·¡Ö¤¨?ËÜ¿Í?¡×¡Ö180ÅÙ³«µÓ!!¡×¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¥Ã¤Ã¤¹¤Í¡×
¶âÈ±¡õ¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê!
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿½÷Í¥¤¬¡¢¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢à¥À¥ó¥µ¡¼»Ñá¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÅÚµï»Ö±ûÍü(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×(12·î18ÆüÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¥À¥ó¥¹¤ËÊû¤²¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£Ä¶Àä¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Î¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î1¿ÍŽ¥ÎëÌÚ¿®Ìé(ÃÝÆâ)¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ž¥ÅÄÅè¥¢¥Ìò¤òÌ³¤á¤ëÅÚµï¤¬¡¢ÃÝÆâ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÊÒÂ¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¸«»ö¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤òÆÃµ»¤È¤·¤¿ÅÚµï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¥À¥ó¥¹¡¢»Ö±ûÍü¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¤è¤Í¤µ¤óÁüÊø²õ¡×¡Ö¸×¤ËÍã¤Î¥è¥Í¤µ¤ó¤À¤è¤Í!?¡×¡Ö180ÅÙ³«µÓ!!¤µ¤¹¤¬¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê!!¡×¡Ö¤¨?ËÜ¿Í?¡×¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Û¤ó¤È¤ËÀ¨¤¤¤ä¡£¤À¤ì!?¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¥Ã¤Ã¤¹¤Í¡×¡ÖÄ»È©¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚµï¤Ï2024Ç¯4·î¡Á9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸øŽ¥ÃöÄÞ(º´ÅÄ)ÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤ÈÆ±´ü¤Î»³ÅÄ¤è¤Í¤ò¹¥±é¡£¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÃËÁõ¤Î½÷ÀÊÛ¸î»ÎÌò¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£