VTuberがすぐ隣に…!? XR技術が叶える新時代の推し活を体験できるイベント「POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原」に行ってきた！【イベントレポート】

画面越しにVTuberを応援するのもいいですが、そろそろ会いたくないですか!?

そんな「夢」を実現させる“魔法”のような未来技術「XR」を使ったイベント、『POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原』が11月1日より開催されます。

XRとは、「VR」、「AR」、「MR」といった仮想世界と現実世界を融合させる技術の総称。『POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原』で使われている技術は、仮想世界と現実世界を極限まで融合させる革新的なもの。

単なる「VR」や「AR」では味わえない、まさに“リアル”な臨場感をいち早く体験してきましたので、是非その模様をお楽しみください。

文・取材／ニポポ

写真／YSD

体験している様子（左：筆者、右：初波ぷうるさん）

■「キャストさんが通るので道をあけてくださ〜い」→！？

『POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原』のイベント会場は、ドン・キホーテ秋葉原店の裏通りに面したビル8階の「tinktink（ティンクティンク）」。

エレベーターに乗り込み8階まで上がると、ピーターパン世界を彷彿とさせる会場が待ち受けています。

会場の様子

自分の順番を迎えると、ほどなくしてヘッドマウントディスプレイの装着となります。ディスプレイ越しに見えるのは現実の店内。自分の手に視線を落とすと、仮想世界の白い手袋が装着してあるので位置がとても分かりやすいです。

スタッフ「ぷうるさん通りますんで、道をあけてくださ〜い」

私「道をあけてください!?」

ぷうるさん登場シーン（MR内の様子）

スタッフさんのアナウンスに面食らいつつ待っていると、スタスタと店内を歩いてこちらに向かってくるのはVTuberの初波（はつなみ）ぷうるさん。その圧倒的な「近さ」と「臨場感」に慣れない筆者は、思わずぷうるさんに席を譲ってしまったほど。

「そこに座ってていいんですよ！」

ぷうるさんに促され座りなおし、改めて隣を見ると近いッ!! 見たことの無い角度と距離間ですぐ隣りにいるVTuberさんという感覚に、しばし脳がバグります。

MRで見ると、こんなに近い……！

ぷうるさんの生き生きとした仕草。そして、表情や息づかい。なによりVTuberさんとこの近さで目が合っているという感覚に溺れてしまいます。そんな状態のユーザーに対しても、バツグンのトークスキルで優しく誘導してくれるぷうるさん。

聞けば、初波ぷうるさんは5人姉妹の長女。彼女たちは魔法の力で人の姿になっているクラゲなのだとか！

そんな初波5人姉妹が、魔法で世界を幸せにするキャラバン。それこそが「マリナ・リリカ」プロジェクトなのだそうです。

今回のイベントに参加した3名

左から、初波えめるさん、初波ぷうるさん、初波ぐりむさん

■ドリンクに魔法！ さらに触れ合いまで!?

「魔法で世界を……」という触れ込み通り、ドリンクの注文などで驚きの魔法を続々と見せてくれるぷうるさん。魔法の内容も豊富ですので、是非みなさんもその“幸せになれる魔法”を体感してみてください。

魔法でドリンクの上にハートが出現

深い魔法世界へと潜り込むイベントは、さらにユーザーを驚かせてくれます。なんと、体感できるのは“魔法”だけではなかったのです。

「私、褒められると伸びるタイプなんで、頭なでなでしてもらっていいですか……？」

頭をなでなでする様子

※なでなでの許可をもらっています。許可なくキャストさんに近づくのはNGです

ま、まさかの触れ合いまで!? これは未来!? 触れ合いにも驚くようなギミックとバリエーションがあり、トークの終わりには記念のチェキというリアルに“残せる”グッズまでが入手出来てしまいます。

これは何度遊びに来ても飽きることがありませんね！

2ショットチェキ

ぷうるさんはオプションの「かわいいメガネ」を装着

体験時間の10分間があっという間に終了し、歩いてバックヤードに戻る初波ぷうるさんに手を振りながら、こんなことを確信しました。

「本当に会っておしゃべりしているみたいで楽しかった……!!」

「このイベントは……確実に流行るッ!!」

みなさんもVTuberさんと“会える・話せる”という大きなムーブメントの到来、いち早く体感してみませんか!?

■開催概要

株式会社PANDORAの次世代VTuber企画「PUURUプロジェクト」が、XR技術を実験的に活用した“VTuberに会える”イベント『POP UP マリナリリカ in 秋葉原』を開催！

最新XR技術によりVTuberがまるで目の前にいるかのような体験を検証。普段は画面越しでしか会うことのできないVTuberと、同じ空間で“会える・話せる”未来型のエンターテインメント。

◆開催日程

2025年11月1日（土）、2日（日）、3日（月・祝）、8日（土）、9日（日）

◆会場

秋葉原「tinktink（ティンクティンク）」

〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目3‐10 日宝アキバフロント 8F

◆チケット

料金：1枠10分3500円（追加メニュー注文で延長10分）

購入方法：事前チケット制

▼チケット購入はこちら

https://pndr.jp/puuru_pj/

◆参加VTuber

初波ぷうる：https://www.youtube.com/@HatsunamiPuuru

初波えめる：https://www.youtube.com/@HatsunamiEmeru

初波ぐりむ：https://www.youtube.com/@HatsunamiGurimu

※初波姉妹は、本イベントを機にデビューする新人VTuberです。

※各VTuberのYouTube配信は、2025年10月9日より順次スタート。

◆ストーリー＆世界観

海より現れし魔法キャラバン――「マリナ・リリカ」

魔法で世界を幸せにするため、5人の姉妹が旅をする！

本イベントに登場する「初波姉妹」は、魔法で人の姿を得たクラゲたち。

彼女たちが旅の第一歩として選んだのは、秋葉原。

画面の向こうと現実の世界を越え、あなたと交わることで“魔法のカケラ”が生まれる特別な瞬間を体験できます。