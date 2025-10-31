ÅÏµ´¤Ç¿¢Áð¹î½¨àÂåÌòÈ´Å§áÇÐÍ¥¤Î60ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÃØ³¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö60¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö50ÂåÁ°È¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÎÀ¼
¡¡90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü26Æü¤ËÀáÌÜ¤ÎºÐ¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤Î¤âËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤À¤È¡¢´¶¼Õ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯Âè°ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¹ÀÚö¡£¾å²¼¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÀÖ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¶»¸µ¤ËÀÖ¤Î¥Ð¥é¤òÁÞ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö´ÔÎñ¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤Þ¤À50ÂåÁ°È¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Î60¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¡ØÅÏµ´¡Ù¤ÎÎáÏÂÈÇ¤Ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö±Ñºî²¬ÅÄ¹ÀÚö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¿¢Áð¹î½¨¤Ï¡ª¡©¡×¡ÖµÞ¤ËËÜ´ÖÀèÀ¸¤¬¼ãÊÖ¤Ã¤ÆÁé¤»¤Æ¥¥é¥¥é¡×¡ÖËÜ´ÖÀèÀ¸¤ÏË¬Ìä°åÎÅ¤«¤é¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡²¬ÅÄ¤Ï1991Ç¯¤Ë¥Ý¥Ã¥×¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTo Be Continued¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£94Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡×(TBS)¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö·¯¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬50ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£2000Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÀë¸À¤·¤¿¸å¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¡£12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖAI¶¶ÅÄÔè²ì»Ò ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê ÎáÏÂÈÇ¡×(BS-TBS)¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¢Áð¹î½¨(59)¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ËÜ´Ö±ÑºîÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£