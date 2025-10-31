カプコンは、人気タイトルをお得な価格で提供する「CAPCOM AUTUMN SALE」を開催中です。Steam Store、ニンテンドーeショップ、App Storeが対象となります。

ハロウィンにおすすめの「バイオハザード」シリーズが充実。『バイオハザード RE:4』はSteamで50%OFFの2,495円、App Storeで68%OFFの2,500円。『バイオハザード ヴィレッジ』はSteamで75%OFFの997円、App Storeで80%OFFの990円など、近年の『RE:2』『RE:3』『7』から過去の名作まで多数がセール対象です。

ほかにもSteam Storeでは、『ストリートファイター6』が50%OFF、『モンスターハンターワイルズ』が30%OFF、『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』が67%OFF、『デッドライジング デラックスリマスター』が40%OFFとなっています。

ニンテンドーeショップでは、「モンスターハンターストーリーズ」シリーズや「囚われのパルマ」シリーズなどもお求めやすい価格で販売中です。

セール期間や価格の詳細はストアによって異なるため、特設ページや各デジタルストアでの確認が必要です。

https://www.capcom-games.com/sale/sale08-6y5ke/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

■App Store

iOS / Mac - 2025年11月5日（水）23:59まで

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【68%OFF!!】：2,500円（税込）



『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,990円（税込）

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

■App Store

iOS / Mac - 2025年11月5日（水）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：990円（税込）



『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,995円（税込）

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

■App Store

iOS / Mac - 2025年11月5日（水）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：990円（税込）

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

■App Store

iOS / Mac - 2025年11月5日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）



『バイオハザード7 レジデントイービル』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：796円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【62%OFF!!】：1,490円（税込）

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

■App Store

iOS / Mac - 2025年11月5日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【59%OFF!!】：800円（税込）



『バイオハザード0 HDリマスター』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

『バイオハザード HDリマスター』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

『バイオハザード4』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

『バイオハザード5』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

『バイオハザード6』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年11月12日（水）2:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日（木）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store 2025年11月12日（水）2:59まで

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/halloween

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

Steam『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【30%OFF!!】：6,293円（税込）

Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：1,497円（税込）

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【73%OFF!!】：1,597円（税込）

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

Steam『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

Steam『BIOHAZARD RELOAD COLLECTION』（バンドル）

バンドル価格：4,699円（税込）

（収録内容）

『バイオハザード0 HDリマスター』

『バイオハザード HDリマスター』

『バイオハザード5』

『バイオハザード6』

『バイオハザード7 レジデント イービル』

- 追加DLC『Banned Footage Vol.1』『Banned Footage Vol.2』『End of Zoe』含む

『バイオハザード ヴィレッジ』

- 追加DLC『Winters’ Expansion』含む

※CERO-Zタイトルをバンドルした「Z Version」も販売中です。「Z Version」は18才以上のみ対象です。

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了⽇以降も販売する可能性がございます。

Steam『MONSTER HUNTER SERIES PACK』（バンドル）

バンドル価格：4,925円（税込）

（収録内容）

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了⽇以降も販売する可能性がございます。

Steam『DEAD RISING FRANCHISE PACK』（バンドル）

バンドル価格：4,179円（税込）

（収録内容）

『デッドライジング デラックスリマスター』

『デッドライジング 2』

『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』

『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』

『デッドライジング 4』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了⽇以降も販売する可能性がございます。

■ニンテンドーeショップ

2025年11月13日（木）23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_5

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,995円（税込）

Nintendo Switch『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【34%OFF!!】：1,973円（税込）

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

（収録内容）

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』

■ニンテンドーeショップ 2025年11月5日（水）23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_4

Nintendo Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【51%OFF!!】：1,990円（税込）

Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,990円（税込）

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページでご確認ください。

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。