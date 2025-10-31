¡ÚÍè½µ¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶â¼è¤êà2ÂåÌÜá¤ÇÁ°¸¶¿ð¼ù¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷ÃæÃµ¤·¤â»Ï¤Þ¤ê¥È¥¤ÎÌ¿±¿¤Ï¡©¡Ò11·î3Æü¡Á7ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¤Ê¤ó¤È¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÂ©»Ò¤¬¸½¤ì¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï11·î3Æü¤«¤éÂè6½µ¡Ö¥É¥³¡¢¥â¡¢¥¸¥´¥¯¡£¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃæ³Ø¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¤ÎÂ©»Ò¡¢Á¬ÂÀÏº(Á°¸¶¿ð¼ù)¤¬¸½¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·ã¤·¤¯¼è¤ê¤¿¤Æ¤ë¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬²ÖÅÄÎ¹´Û¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶Ó¿¥¤ÏÃÎ»ö(º´Ìî»ËÏº)¤ÎÌ¿¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë½÷ÃæÃµ¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡¿¹»³Á¬ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëÁ°¸¶¿ð¼ù(33)¤ÏÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡£Ä«¥É¥é¤Ï¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡×(2022Ç¯ÅÙ¸å´ü)¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×(23Ç¯ÅÙÁ°´ü)¤ËÂ³¤¤¤Æ3ºîÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÌ±Êü¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(TBS)¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£
¡Ò3ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¥È¥¤ä²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ó¿¥¤È¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ø½éÅÐ¹»¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼ø¶È¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¡¢¥È¥¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¤ò½Ë¤¦½àÈ÷Ãæ¡£¤½¤³¤Ø¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¤ÎÂ©»Ò¡¢Á¬ÂÀÏº¤¬¾¾Ìî²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²È¤Î³°¤Ë¤Ï¾¾Ìî²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¤ë²ø¤·¤¤±Æ¤â¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£