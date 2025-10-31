¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¤Î­à·ãÊÑ­á¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Î²Æ¤¹¤ß¤ì(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@sumire_natsu_official¤è¤ê)

12Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ­à·ãÊÑ­á

¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼12Ç¯¤òÊó¹ð¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤È¡¢¸½ºß¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖËÜÆü10/30¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é12Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï10Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¼­¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡£´°Á´¤Ë¼­¤áÂ»¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»ä¤òË°¤­¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤Ê°áÁõÃå¤ÆÆ®¤¦¤³¤È¤òÀ¸¶È¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Í!¡×¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤È¸½ºß¤Î¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²Æ¤¹¤ß¤ì¡£

¡¡ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃåÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå·¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÏÏª½Ð¤¬Â¿¤¯¶âÈ±¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖÀ¨¤¯²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¦¡¦¤Ê¤¼!¡×¡Ö½é´ü·¿¤â¥¤¥¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡²Æ¤Ï¡¢10·î31Æü¤Ë¼«¼ç¶½¹Ô¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡×¤òTOKYO SQUARE in Itabashi¤Ç¹Ô¤¦¡£

 

 