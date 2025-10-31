¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡©¡×¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÀàÆæÉô²°áÆ°²è¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤½¤³¤ÇÆ°²è¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö»£¤êÊý¤Î¥Û¥é¡¼¥»¥ó¥¹¤è¡×
¡ÖÄ¾¤°¤ËÈòÆñ½ÐÍè¤ÆºÇ¹â¤ÎÉô²°¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖAKB48¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿Åè²Æ³¤¤¬¡¢½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Éô²°¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÉô²°¥¬¥Á¤Ç¤³¤³¤Ê¤Î?¡×¤È¡¢317¹æ¼¼¤Î¥ë¡¼¥à¥¡¼¤ò¼ê¤ËÉô²°¤òÃµ¤¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ï²¼¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿°ÆÆâÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö310¡Á316¡×¤ÎÉ½¼¨¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ²¼¤ò¿Ê¤à¤ÈÈó¾ï¸ý¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ë³¬ÃÊ¤Î²£¤Ë317¹æ¼¼¤òÈ¯¸«¡£°ÛÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÉô²°¤ËÊ¿Åè¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÉô²°¤Ï¹¤á¤Ç¤·¤¿! Ä«³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÈâ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Éô²°¤ÎÆâÉô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¸ø³«1Æü¤Ç1200Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±ÜÍ÷¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¤¤Ã¤È°ìÈÌ¿Í¤Ï¶á´ó¤ì¤Ê¤¤VIP¥ë¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö317¹æ¼¼¤Î¸åÉÕ¤±´¶¡×¡ÖÄ¾¤°¤ËÈòÆñ½ÐÍè¤ÆºÇ¹â¤ÎÉô²°¡×¡Ö»£¤êÊý¤Î¥Û¥é¡¼¥»¥ó¥¹¤è¡×¡Ö¤½¤³¤ÇÆ°²è¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£