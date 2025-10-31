¡Ö¤¨¡©µã¤¤¤Æ¤ë¡©¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×37ºÐÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óà¥â¥³¥â¥³á»Ñ¤¬ÃíÌÜ¡Ö¤É¤³¤Ë¤ª¤ë¤ó??¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê(37)¡á·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¥â¥³¥â¥³´°Á´ËÉ´¨»Ñá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¡¢¤â¤¦Åß¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃÈ¤«¤½¤¦¤ÊË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃå¤±¤¿¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇË²õÎÏÈ´·²¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢µã¤¤¤Æ¤ë¡©¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¥Ã¡¢½©¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö´°Á´ËÉ´¨¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÃå¹þ¤ß²á¤®(¾Ð)!¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Ë¤ª¤ë¤ó???¡×¡Ö¥ï¥·¤Î¿´ÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÁÒ²Ê¤Ï2009Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¦¥§¥ë¤«¤á¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÉÍËÜÇÈÈþ¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£