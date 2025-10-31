ルーキー吉田鈴がシード獲りへ好発進 予選落ち知らずの秋を支える“傾向”と“対策”
＜樋口久子 三菱電機レディス 初日◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞ルーキーの吉田鈴が7バーディ・3ボギーの「68」で回り、首位と2打差の7位タイ発進。9月以降は予選落ちなしの21歳が、初シード獲得へさらにギアを上げた。
1番パー5で4メートルを沈めてバーディ発進。7番からは3メートル、8メートル、7メートルを沈めて3連続バーディを奪った。「きょうはパー5で3つバーディが獲れて良かった。ボギーは3つ出しましたが、気にすることなくプレーできたと思います」と一日を振り返った。来季のシード圏内となるメルセデス・ランキング（以下、MR）50位以内の攻防も、今大会を含めて残り3試合。現在MR52位とまさに渦中にいる吉田だが、秋に入ってからの勢いがすさまじい。今季の開幕戦から「ゴルフ5レディス」までの24戦中予選落ち10回、トップ10入り1回で、メルセデス・ランキングは69位だった。しかし、「ソニー日本女子プロゴルフ選手権」以降は、予選落ちゼロでトップ10入り2回。その他5試合もすべて30位以内と安定感抜群だ。好調の理由を問われると、「傾向と対策ができています」と胸を張る。連戦でスイングが崩れていく“傾向”を把握し、その“対策”としてプロアマ中にキャディにスイングを撮ってもらったという。「コース特有のコントロールショットをするときに体が止まって、腕が縮こまっていました。体と足を使って打つようにしたら良くなりました」と修正の成果を実感する。ツアー通算7勝の男子プロ・今野康晴に師事し、二人三脚でスイングを作っている。ただ、今野はシニアツアーで戦う選手でもあり、帯同できる時間は限られている。自らの判断で修正できる力をつけたのも、成長の証しだ。「シーズン前半はミスの原因が分からなかったけど、今はミスの傾向に対して修正できるようになりました」。例えば左のミスの場合は、下から入る、上から入るなどのクセを把握し、ラウンド中でも立て直すことが可能になった。コース対策も万全だ。夏場は体力温存のため練習ラウンドを減らしていたが、それだと初めてのコースに対応しきれないことが多かった。今は入念にコースチェックをして「行ってはいけないところが分からない、ということはありません」と話す。今週は「グリーンの傾斜が強いので、サイドや奥に外すと短い距離でも難しいパットが残る。手前手前で我慢する」。この攻め方が奏功し、好スタートにつながった。ルーキーイヤーでのシード入りはもちろん意識している。「そこ（シード）ばかり見ないで、『優勝争いしよう』という気持ちを持てば、ギリギリじゃなくて大きいポイントが獲れると思います。きょうはトップ10入りを狙えるゴルフだったので、それを最後までつないでいきたい」。シードの壁を突破するため、ただ上だけを見て残り2日間に挑む。（文・小高拓）
