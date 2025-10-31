澄ました顔でダブルリーチ。これには周囲もゲンナリだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第2試合、南1局1本場でKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が涼し気な顔でダブルリーチをかけると、これを見た中年男性3選手が一様に渋い顔になり、ファンが爆笑することになった。

【映像】おすまし顔でダブルリーチの高宮にゲンナリする男性3選手

高宮はその美貌と抜群のスタイルでグラビアでも活躍する人気選手。同じプロ雀士の間でもファンが多いことで知られている。この日同卓した渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）も、高宮のほんわかした雰囲気に和まされ、その強気な麻雀と見事なスタイルに目を見張ったことがあるだろう。

ただ、そんな美女雀士であっても、対戦相手となった時、しかもダブルリーチは歓迎できない。南1局1本場、まだ牌をかき混ぜる音がする中、高宮は第1ツモで七万を引くと、カン8筒でダブルリーチをかけた。これを見た瞬間に多井、園田、醍醐は背筋を伸ばしたり、渋い顔になったりとそれぞれリアクション。ファンからは「面食らってるやん」「みんな背筋伸びた」「ダブリーｗ」「げんなりｗｗ」「おじさんたちの反応ｗ」と大笑いになった。

このダブルリーチは時間がかかったものの、高宮がラスト1枚になった8筒を15巡目にツモ。個人2連勝につなげる大きなアガリを手にしていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

