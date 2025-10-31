元NMB48本郷柚巴（ゆずは＝22）の12月10日発売となる3rd写真集（講談社）のタイトルが決定。表紙カットと合わせて31日、発表された。

タイトルは「いつのまに、」。同タイトルは本郷自身が考案した。あどけない少女がアイドルの世界に足を踏み込んでから、いつのまにか10年の月日が流れていたこと。そして、「いつのまにこんなに大人になったの？」と思わせるカットが詰め込まれた写真集が完成したこと。芸能生活10周年の今だからこそ、生まれたタイトルとなった。

また表紙には、昼下がりのホテルの一室で撮影されたカットが選ばれた。素肌に上質なブラウスをまとい、柔らかい光に包まれたその姿は、「いつのまに、」とつぶやきたくなる大人なムードをかもしている。

同作のロケ地はカナダ・バンクーバー。あらゆるグラビアを表現してきた本郷が、さらなる新境地に挑戦。いつもの笑顔から、まだ見ぬ一面まで、ページをめくるたびに新たな魅力が発見できる至高の1冊となりそうだ。

◆本郷柚巴コメント

ついに、写真集のタイトルと表紙が決まりました〜！ どちらも悩みに悩みました！笑 10周年を迎えた今の私にぴったりなタイトルになっていると思います。

そして表紙も、今までとは違う大人っぽい雰囲気ですごくお気に入りです。

私が歩んできた10年間が詰まった写真集になってるので、みなさんぜひゲットしてくださるとうれしいです。