NECソリューションイノベータの中堅・中小企業向け事業、NECネクサに移管
NECは10月31日、NECソリューションイノベータが行う中堅・中小企業および中小自治体向け事業(SME事業)をNECネクサソリューションズに移管することを発表した。移管時期は2026年4月の予定。
○NECの組織体制
NECは、2025年7月1日付でNECの完全子会社としてNESICホールディングスを設立し、その傘下にNECネクサソリューションズおよびNECネッツエスアイを配置する体制に変更した。
また、同日付でNECのSME事業をNECネクサソリューションズに、10月1日付でNECの国内消防防災事業をNECネッツエスアイにそれぞれ移管した。
今回の移管は、グループ事業再編の一環として行うものであり、分散するSME事業関連の経営資源を統合し、ソリューション開発・提供能力を強化することで、DX(デジタルトランスフォーメーション)需要が本格化する全国の中堅・中小企業および中小自治体に対する事業の拡大を目指す。
今回の移管とあわせて、さらなる顧客対応力強化のため、NECソリューションイノベータが一部行う大手企業および官公庁向け事業もNECに2026年4月に移管する予定。
