¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE -½Ð²ñ¤¤¤Î¥­¥»¥­¡ª-¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ºÂÃÌ²ñ1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤º¤Ã¤È¡È¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡É¤¬·Ò¤¬¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ËÜºî¤Î²»³Ú¤ËÇ÷¤ë¡ª

10·î10Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE -½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª-¡Ù¡£¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ÎÂç¶õ¤¢¤«¤ê¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡È¤¢¤«¤êGeneration¡É¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë·Á¤Ç²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¥ë¥ß¥Ê¥¹¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î¤½¤é¤ß¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´ñÀ×¤Î¿·¥Á¡¼¥à¡È¤½¤é¤ß¥ë¥ß¥Ê¥¹¡É¤Î6¿Í¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê2¶Ê¤Ï¡¢Î¾ºîÉÊ¤Îºî²È¿Ø¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë·Á¤ÇÃÂÀ¸¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡É¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â´¿´î¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î²»³ÚÌÌ¤ËÃíÌÜ¡£¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤è¤ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î±±ÁÒÎµÂÀÏº¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤ÎÌÚÂ¼ Âç¡¢À¶¿åÎÉÂÀ¡¢¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤è¤ê¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤Î°ÍÅÄ ·ò¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ºÂÃÌ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·àÈ¼¤ò´Þ¤à³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
INTERVIEW & TEXT BY ¿Ü±Ê·ó¼¡
¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î²»³Ú¤ÎÎÉ¤µ
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE -½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª-¡Ù¸ø³«¸å¤ÎÈ¿±þ¤äÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±±ÁÒÎµÂÀÏº¡¡SNS¤Ç¤â¡¢·à¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÍÅÄ ·ò¡¡²æ¡¹¤¬¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢²»³Ú¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ±¤¸¶Ê¤ò²Î¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢SNS¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÚÂ¼ Âç¡¡¤Þ¤º¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª 10th STORY ¡ÁÌ¤Íè¤Ø¤ÎSTARWAY¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤ò2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÏÀ±µÜ¤¤¤Á¤´¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¡È¤¢¤«¤êGeneration¡É¤Î10¼þÇ¯¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤Æ¡£
¡½¡½2022Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´ë²èÅ¸¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÈDream Collaboration Festival¡É¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¡È¤¢¤«¤êGeneration¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤«¡©¡×¤ÎÅú¤¨¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤µ¤ó¤È¡¢±ÇÁü¤âºî¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ö¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÌÚÂ¼¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢Åö»þ¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ç¡¢¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¡Ê¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ë¤µ¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¶¿å¤ÈPM¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î²¬°Â¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥Ä¥Î¥³¤µ¤ó¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¡È¤¢¤«¤êGeneration¡É¤Î10¼þÇ¯¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤«¤´°ì½ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡ÙÂ¦¤â10¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÍÅÄ¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾ºîÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡È¥²¡¼¥àãþÂÎ¡É¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÌòÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿2023Ç¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬°ìÃ¶°ì¶èÀÚ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä½àÈ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊÀ¼Ò¡Ê¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¡Ë¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÀÍý¤È¤ÏÊÌ¼´¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡ÙÂ¦¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂçÄí¿¸°ìÏº¡Ê¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÊ²¤ÉÕ¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é³Æ¼Ò¤ÎÄ´À°¤¬¼è¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÍÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤¿¤ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ø½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤ä³Ú¶Ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤µ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
±±ÁÒ¡¡¤Ï¤¤¡£º£²ó¤Îµ¡²ñ¤Ç²þ¤á¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È¥È¥ó¥Ç¥â¡É¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Î¶Ê¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£²ó¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤À¤È¡¢¡Ö¥³¥Î¥¦¥¿¥È¥Þ¥ì¥¤¥Ò¡×¤ä¡Ö¤Ç¤Ó&¤¨¤ó¡ùReversible-Ring¡×¡£¤¿¤Ö¤ó¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤À¤È¡¢²¾¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬¥Ç¥â¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦·Á¤Ë¥ê¥Æ¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Ç¤Ïº£¤Î·Á¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ±ÇÁü¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡Ö²»³Ú¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£åºÎï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢É½¸½¤Î³Ú¤·¤µ¤ä²»³Ú¤ÎÌÌÇò¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢²Î¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ÎÎ©¤Ã¤¿¶Ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
±±ÁÒ¡¡¤½¤ì¤È¡¢¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¶Ê¤Ç¤Ïi¡ùRis¤µ¤ó¤Î²Î¤¦¼çÂê²Î¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Ç¤âi¡ùRis¤µ¤ó¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¤Îi¡ùRis¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤â´Þ¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ÍÅÄ¡¡°ã¤¤¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡ÖRealize!¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£i¡ùRisÈÇ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¹â²»¤ÈÄã²»¤ÎÃ´Åö¤¬Á´°÷µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²Î³ä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡ÊËÌ¾ò¡Ë¤½¤Õ¤£¤Ï²ÎÀ¼¤¬ÂÀ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤ò±é¤¸¤ëµ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤µ¤ó¤¬i¡ùRisÈÇ¤È¤·¤Æ²Î¤¦»þ¤Ï·ë¹½¥È¡¼¥ó¤¬¹â¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡ÙÂ¦¤Î°ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¶Ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡©
°ÍÅÄ¡¡º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥¥ã¥é¥½¥ó¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¢¤ê¤¤Ç¡È»ý¤Á²Î¡É¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤ÈËÜÊÔ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¿§¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²Î¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÊª¸ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ç²Î¤¦¡£¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·¶Ê2¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ËÇ÷¤ë
¡½¡½¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÈED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¡ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë·Á¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ©ºî¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±±ÁÒ¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÂçÀî¡Êµ®Âç¡Ë´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é¡¢¤½¤é¤ß¥ë¥ß¥Ê¥¹¤¬²Î¤¦¤³¤È¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»È¤¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ê¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î²»³ÚÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤äÀ©ºî¿Ø¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¿·¶Ê2¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç1¶Ê¤º¤Äºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü´¶¤¬Çö¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ºî²È¿Ø¤ò¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëArte Refact¡Ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×ºî¶Ê¤ÎËÜÂ¿Í§µª¤È¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¡ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×ÊÔ¶Ê¤Î¼ò°æÂóÌé¤¬½êÂ°¤¹¤ë²»³ÚÀ©ºî¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ¾ºîÉÊ¤Ç¤è¤¯¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº®¤¼¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´¶¤¸¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤³¤â¡Ö¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¡×¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
±±ÁÒ¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¡ÈÊ¿ÅùÀ¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯Î¾Êý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ºî²È¿Ø¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¤Î»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¯Á°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢²Î¤¦¤Î¤Ï¡È¤½¤é¤ß¥ë¥ß¥Ê¥¹¡É¤Î6¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤´¤È¤ËÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È²¿¤«°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
±±ÁÒ¡¡¤¿¤Ö¤ó¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Î¤Û¤¦¤¬À©ºî¿Ê¹ÔÅª¤Ë¤Ï³Ú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ö¤½¤ì¤À¤ÈÉáÄÌ¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌÚÂ¼¡¡¤½¤ì¤À¤È¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡ÖÃ±È¯¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Á´Á³¿·¤·¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²Î¤ò²Î¤¤¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤ÇÎ¾ºîÉÊ¤Îºî²È¤µ¤ó¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ºî¤êÊý¤ò±±ÁÒ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±±ÁÒ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ïºî²È¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿·¶Ê2¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤º¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¶Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¶¿åÎÉÂÀ¡¡ºÇ½é¤Ë¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹¤È¤½¤é¤ß¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤Æ¡£Àè¤Û¤ÉÌÚÂ¼¤¬¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¤¬±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤ò¤¤¤«¤Ë±Ç²è¤Î¸«¤»¾ì¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸«¤»¾ì¤Ç±Ç¤¨¤ë¡¢´ÑµÒ¤Î¶»¤Ë¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡©
À¶¿å¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È¡£¤³¤Î2ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ±¤¸¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Î³ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡©
À¶¿å¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤Ï³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¿¶ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÏÎ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Ø¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÊý¤ò±±ÁÒ¤µ¤ó¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ¤äÌ¥ÎÏ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿¶ÉÕ¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ©ºî¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡ÙÂ¦¤«¤é¤Ï²¿¤«¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ÍÅÄ¡¡¤¤¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ËÜÊÔ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¶´¤ó¤À»þ´ü¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë²Î¤¦Êý¤Ï¤Þ¤À¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¤³¦¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡È¤½¤é¤ß¥ë¥ß¥Ê¥¹¡É¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç²Î¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡Ø¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¦Â¦¤Îµ¤»ý¤Á¤â°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
±±ÁÒ¡¡¤¢¤È¤³¤ì¤ÏÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎºÇ½é¤Î¥Ç¥â¤òËÜÂ¿¤µ¤ó¤¬¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢¤â¤¦Ä¶¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÆ±¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢´°À®ÈÇ¤â¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Ê¤É¤«¤éÈó¾ï¤Ë¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
±±ÁÒ¡¡¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù³Ú¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Àµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤é¤·¤µ¤òÂ¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÌîÎÎÂÀ¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤é¤·¤µ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÂç»ö¤µ¡¦½ÅÍ×¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÊÌ¤Ë¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤É¤¦¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥ê¥Õ¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¯¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ÍÅÄ¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú´ï¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
±±ÁÒ¡¡¡Ö¸¹¡Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÍÅÄ¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤À¤Þ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤é¤·¤µ¤â½Ð¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±±ÁÒ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤À¤Þ¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤â¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¡½¡½¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤È¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¡ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤«¤é¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡£
±±ÁÒ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ïºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐßÀ æÆ¡ÊMONACA¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖSee you!¡×¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤©¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
°ÍÅÄ¡¡¤¢¤½¤³¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¡¢¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ÙÂ¦¤Îºî²È¤Î¤³¤À¤Þ¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù³Ú¶Ê¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¾¾°æÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤ÇÎ¾ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü´¶¤â¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¡¡¤³¤Î¶Ê¤Î´°À®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤âÊ¿Åù¤Ë°·¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê2¶Ê¤È¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤âÁÐÊý¤ÎÄ¹½ê¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
±±ÁÒ¡¡ºÇ½é¤Î¥Ç¥â¤ÏÀ¤¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¶Ê¤Î½ª¤ï¤êÊý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë½ª¤ï¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¶¿å¡¡ÂçÃÄ±ß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
°ÍÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤Èº£²ó¤Î±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¤ËÎ®¤ì¤ë´¶¤¸¤È¤Ï¾¯¤·¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥Ã¤È½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±±ÁÒ¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¡È³Ø¹»µ¢¤ê¤ÎÍ¼Êý¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü³Ø¹»¤Ç²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤Î°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤Ë¡ÈÌÀÆü¡É¤Ï»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤¨¤ÆÂç¶Ä¤Ë¤»¤º¡¢¥¹¥Ã¤È½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·àÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÚÂ¼¡¡¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÕ¤ËºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤¬¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×¤ò´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤ÎÁÐÊý¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬²Î¤¨¤ë¶Ê¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤Î¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¦¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊÌºîÉÊ¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¥¥ã¥é¤Ë¤Ï¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÍÅÄ¡¡¤¿¤·¤«3¡Á4¥«·î¤Ï¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ï³Æ¡¹¤ÎºîÉÊ¤«¤é¸õÊä¶Ê¤ò10¶Ê¤º¤Ä¤°¤é¤¤»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¶Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¤Î»ý¤Á²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤Î3·î¤¯¤é¤¤¤«¤éºî¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢6·îº¢¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö°ìÃ¶¤³¤ì¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼¡¡´ÆÆÄ¤äµÓËÜ¤ÎÅÚ²°Íý·É¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¿¤¿¤Âæ¤òºî¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬²Î¤¦ÁÛÄê¤Ç¹½À®¤ò¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¡¡À©ºîÃæ¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÅÄ¡¡2¡Á3¶Ê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë1¶ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¹Æ¤¬·ë¹½¿Ê¤ó¤Ç¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ÆÆÄ¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¡¢2024Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¥Ú¡¼¥¸¡§¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò·Ò¤¤¤À·àÈ¼¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Ë
¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò·Ò¤¤¤À·àÈ¼¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Ë
¡½¡½¤½¤·¤Æ·àÃæ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë²»³Ú¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²Î¤â¤Î°Ê³°¤Ë·àÈ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âìß·¤µ¤ó¤âÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤Î¤¢¤Ã¤¿¿¶ÉÕ¤ÎÊý¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â·È¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
±±ÁÒ¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¶Ê¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¶Ê¤Ï¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤À¤¤¤ÖÇº¤ß¤Þ¤·¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤«¤éºî²È¤µ¤ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¶¦Æ±¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤À¤¤¤Ö¥¬¥Á¥ã¤Ä¤¤½¤¦¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç´Ø¤ê¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤éÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Âìß·¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
±±ÁÒ¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜºî°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤ÎºîÉÊÀ¤ÈÈà¤Îºî²ÈÀ¤ä²»³Ú¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢·àÈ¼¤ÎÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡©
±±ÁÒ¡¡·è¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¤òÌÏÊï¤·¤Æ¶Ê¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¤Ò¤È¤Ä¤Î·à¾ìºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö³ð¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Î¾ºîÉÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹á¤ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼ÂÇ¤Á¡Ê·àÈ¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¤ò·è¤á¤ëÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ë¤â·ë¹½ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£ÄÌ¾ï¤À¤È¡¢¤Þ¤º²»¶Á´ÆÆÄ¤ÎÊý¤¬¥á¥Ë¥å¡¼É½¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬É¬Í×¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥Ë¥å¡¼É½ºî¤ê¤«¤é¡Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
±±ÁÒ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀî´ÆÆÄ¤È²»¶Á´ÆÆÄ¤ÎµÆÅÄ¹ÀÌ¦¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤ÈÂìß·¤µ¤ó¤ÈÀ¶¿å¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ë¶Ê¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î¤´°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼É½¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶Ê¤ÎÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºî¤êÊý¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ÍÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·è¤á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î·àÈ¼¶Ê¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤¢¤È¤Ï¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤ÇÀè¤Ë´ûÂ¸¤Î·àÈ¼¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×ÈäÏªÄ¾Á°¤ËÎ®¤ì¤¿¡¢Î¾Êý¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿·àÈ¼¡Ö¶õ¸«¤Æµ±¤¯¡×¤¬¡¢¤è¤ê°ú¤Î©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±±ÁÒ¡¡¤¢¤Î¶Ê¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ÍÅÄ¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡£µã¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
±±ÁÒ¡¡¤¢¤È¡¢·àÈ¼¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµó¤²¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤ÎÆÃ·±¥·¡¼¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ã¤Ý¤¤BGM¡Ê¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼³³ÅÐ¤ê¡×¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷Åö»þ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
°ìÆ±¡¡¡Ê¾Ð¡Ë
±±ÁÒ¡¡¤¢¤Î¶Ê¤Ï¡¢Âìß·¤µ¤ó¤Î¸¦µæÇ®¿´¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¡¡¤½¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤Î¶Ê¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±±ÁÒ¡¡¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç»÷¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²»³ÚÅª¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Ã¤Ý¤¯Ä°¤³¤¨¤ë¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ä³Ú´ï¤Î»È¤¤Êý¤òÈà¤Ê¤ê¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÆëÀ÷¤à¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Âìß·¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤òÀ©ºî¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ÍÅÄ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦·ë¹½¤ÊÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡ÖÈÕÇ¯¤Ë¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤òºî¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¡È½¸ÂçÀ®¡É¤È¸À¤¦¤È¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¡¡ËÍ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬3ÂåÌÜ¤ÇÀ¶¿å¤¬4ÂåÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¡ÖSHINING LINE*¡×¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈÖÀè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¤ËÂåÉ½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¶¿å¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖSHINING LINE*¡×¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ï¤ê³Æ¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯±Ç²è¤Ë¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
À¶¿å¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
±±ÁÒ¡¡ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿²»³ÚÀ©ºî¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢²¼¤ÎÀ¤Âå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ø½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE -½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª-¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ
¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¸¶ºî¡§BN Pictures
¥×¥ê¥Ñ¥é¸¶ºî¡§¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¡¿¥·¥ó¥½¥Õ¥£¥¢
¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¸¶°Æ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤
¡ÒSTAFF¡Ó
´ÆÆÄ¡§ÂçÀîµ®Âç
¥·¥Ê¥ê¥ª¡§ÅÚ²°Íý·É
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤ä¤°¤Á¤Ò¤í¤³¡¢¸¶¾¼£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÌÚÂ¼Î´°ì¡¢¿¹ÏÆ¿¿¶×
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§½©ÄÅÃ£ºÈ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§²µÉôÁ±¹°
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÄÍâÃ½ã
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®¾¾ÆàÄÅ»Ò¡¢ÅÄ¿¬·ò°ì
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Âç¿ÀÍÎ°ì
ÊÔ½¸¡§¿·µïÏÂ¹°
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦
²»³Ú¡§Âìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë
3DCG¡§¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í.
´ë²è¡¦À©ºî¡§BN Pictures
ÇÛµë¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º
¡ÒCAST¡Ó
Âç¶õ¤¢¤«¤ê¡§²¼ÃÏ»çÌî
¿¿Ãæ¤é¤¡¤é¡§°«²°Æü³¤²Æ
É¹¾å¥¹¥ß¥ì¡§ÏÂµ×°æ Í¥
¿·¾ò¤Ò¤Ê¤¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¹ÈÎÓ¼îÍþ¡§ã·Æ£ °½
¹õÂô ÑÛ ¡§¹âÅÄÍ«´õ
Å·±©¤Þ¤É¤«¡§Àî¾åÀé¿Ò
Æ£¸¶¤ß¤ä¤Ó¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
·ªÀ´¤³¤³¤Í¡§°ËÆ£¤«¤Ê·Ã
ÂçÃÏ¤Î¤Î¡§¾®´ä°æ¤³¤È¤ê
Çò³ò¥ê¥µ¡§Ê¡º»Æà·Ã
Æ²Åç¥Ë¡¼¥Ê¡§ÌðÌî°¡º»Èþ
Æî ¤ß¤ì¤£¡§¶Üß· Í¥
ËÌ¾ò¤½¤Õ¤£¡§µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´
ÅìÆ²¥·¥ª¥ó¡§»³ËÌÁáµª
¥É¥í¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡§ß§Ã«°´´õ
¥ì¥ª¥Ê¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡§¼ã°æÍ§´õ
¹õ¿Ü¤¢¤í¤Þ¡§ËÒÌîÍ³°Í
Çò¶Ì¤ß¤«¤ó¡§ÅÏÉôÍ¥°á
¥¬¥¡¥ë¥ë¡§¿¿ÅÄ¥¢¥µ¥ß
»çµþ±¡¤Ò¤Ó¤¡§ºØ²ì¤ß¤Ä¤
¥Õ¥¡¥ë¥ë¡§ÀÖ粼Àé²Æ
ÎÐÉ÷¤Õ¤ï¤ê¡§º´Æ£¤¢¤º¤µ
©Aikatsu, Pripara 10th Project
