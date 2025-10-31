去年7月の豪雨災害から1年3か月余りが経ちました。被災地の酒田市大沢地区の復興推進委員会が28日開かれ、エリアによっては農地などの復旧作業に当初計画よりも大幅な遅れが生じている現状などが報告されました。



この日の復興推進委員会では、県や酒田市の担当から大沢地区の公共災による農地などの復旧事業の進ちょく状況が報告されました。

それによりますと県が代行する2つの工区のうち李代地区は年内の完成が見込まれています。

一方で前田地区については当初計画より面積が広がるなどしたため3割程度の進み具合で来年3月までの工期の延長を検討中という事です。

また、酒田市が取り組む4つの工区では工事業者の手が挙がらず入札不調が繰り返されたため、落札から着手までの期間について半年程度の幅を設ける制度を適用した上で、入札公告を急ぐ方針が示されました。





参加者は「すぐにでも工事にかかれるところで全然作れない人もいる。たったの1キロもコメが取れない人がいる。なんでそういう所を早くしてもらえないのか」酒田市の担当は「今発注したら工事を取れますかと言ったら誰も取れる人がいない。県外から呼べばいいという話もいただきますが県外から来た人の場合は金額を高くするということは出来ない。復旧にかかるお金は決まっているので」酒田市では、これまでの工事業者などへの聞き取りで、来年春以降の着手であれば入札参加できる業者もいるとみています。引き続き工事業者の選定を急ぎ可能な限り2027年3月中の工事完了を目指す方針です。