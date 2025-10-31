去年夏の豪雨災害で、土石流が発生した酒田市の小屋渕川上流からの流木を食い止める応急対策としてワイヤネットの設備が完成しました。



酒田市北青沢の荒瀬川の支流、小屋渕川では去年7月の豪雨災害で土石流が発生し、集落が土砂に埋まるなどの大きな被害が出ました。

河川を管理する県では土砂で埋まってしまった砂防ダムの下流に新たな砂防ダムの建設を進めています。しかし、小屋渕川の上流部にはいまも大きな倒木が数多く残っており、周辺の山の斜面も地盤が緩んだままの恐れがあります。

このため県は砂防ダム本体の工事を前に現場の応急対策として流木を食い止めるワイヤネットの設備をこのほど完成させました。

県によりますとワイヤで編まれたネット3枚をつなぎ、4本の柱で支える高さ5メートル横幅15メートルの流木止めで水や土砂はそのまま流下させます。ネットを支えるアンカーワイヤは30トンの重さに耐えられる設計で、総工費はおよそ8千万円です。

県は引き続きコンクリートブロックを積み上げる応急型の砂防ダムを年内にも完成させ、新たな砂防ダム本体の工事を進める方針です。

