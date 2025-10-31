ドジャースがガケっぷちに立たされた。

ロバーツ監督も不満を露わに…ドジャースの足を引っ張る「オールカナダ」の結束力

ブルージェイズとの日本時間30日のワールドシリーズ（WS）第5戦は、怪物ルーキー右腕のイエサベージら計3投手の前に4安打で1得点。先発スネルは5失点と踏ん張れず、32年ぶりの世界一を目指すブ軍に王手を許した。

球団史上初の連覇達成に後がなくなったド軍は1日の第6戦、敵地トロントでの先発マウンドを山本由伸（27）に託す。

山本は15日のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦、26日のWS第2戦と2試合連続完投勝利をマーク。延長十八回までもつれた2日後の第3戦では救援陣を使い切る緊急事態を受け、首脳陣に登板を直訴。中1日ながら、ブルペンで150キロ台半ばの直球を投げ込み、試合に備えた。フリーマンがサヨナラ本塁打を放ち、出番はなかったものの、チームの一大事に身をていする山本の男気は、ナインの心を打った。フリーマンは「（ブルペンで投げる姿を見て）この男を投げさせるわけにはいかないと思った」と話すなど、山本の姿勢が殊勲打につながったと明かした。

チームリーダーであるベッツもこの日、「素晴らしい投手だということは分かっていたが、あんなに熱いマインドの持ち主だったとは……。あの姿勢こそがチームの象徴で、我々も（投手を）もり立てないと」と、山本を援護すると明かした。

今季の山本はエース級のパフォーマンスを発揮してチームトップの12勝（8敗）をマークしたとはいえ、決して打線の援護に恵まれたわけではなかった。今季、1試合当たりの援護点（RS）3.12はメジャー4番目の少なさだった。

完投から中1日で救援登板を直訴した山本の心意気は確実にチームに化学反応（ケミストリー）を引き起こした。第6戦では打線の奮起に期待したいところだ。