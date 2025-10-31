また、落選だ。

大谷翔平の影響力は高市首相にまで波及か…五輪、WBC、ワールドシリーズまで猫も杓子もおんぶにだっこ

大リーグ選手会は日本時間30日、選手間投票による各賞を発表。大谷翔平（31=ドジャース）は年間最優秀選手とナ・リーグ最優秀野手の2部門で最終候補に入っていたものの、いずれも選ばれなかった。

年間最優秀選手には捕手として史上最多、今季メジャートップの60本塁打を放ったローリー（28=マリナーズ）がア・リーグ最優秀野手と同時受賞。ナ・リーグ最優秀野手には56本塁打、132打点で2冠を獲得したシュワーバー（32=フィリーズ）が選ばれた。

米野球専門誌「ベースボール・アメリカ」のMVPはジャッジ（33=ヤンキース）、同じく「ベースボール・ダイジェスト」はローリー。メディアに続き、選手が選ぶMVPも大谷ではなかったのだ。

大谷はシュワーバーに1本差の55本塁打を放ってなおかつ、投手としても14試合に先発して1勝1敗、防御率2.87。今季は二刀流が復活したうえ、MLBによるMVPの指標となるWAR（勝利への貢献度を表す数値）は9.4で、ジャッジの10.1に次ぐメジャー2位。打者だけの7.5もナ・リーグではトップだ。なのに選ばれなかったのはなぜか。

野球文化学会会長で名城大教授の鈴村裕輔氏はこう言った。

「2年連続50本塁打を放って来季以降の期待も大きい大谷に対し、シュワーバーの50本塁打は今年が最初で最後という可能性もある。それならシュワーバーに投票してもいいんじゃないかというのが選手としての心情だったのではないか。選手にはメディアが重視するWARのためにプレーしているわけではないという気持ちもある。勝利への貢献度より、最も多い本塁打を打った事実を評価したいということです」

選手たちは口々に大谷を「ユニコーン（一角獣と呼ばれる伝説上の動物）」などと呼んでいるものの、腹の中は別ということか。米誌コラムニストのビリー・デービス氏はこう言っている。

「米国は基本的にパワーヒッターがもてはやされる。個人タイトルの中でも本塁打王は特別な意味をもちます。アジア人の大谷が昨年まで2年連続本塁打王を獲得したことに、米国人は内心、忸怩たる思いでいる。クチにはしませんけど、冗談じゃないと敵愾心すら抱いています」

大谷には目に見えない部分で、逆風が吹いているようなのだ。

◇ ◇ ◇

ここに来て目に見えてパフォーマンスが下がっている大谷だが、その深刻な疲労によってWBCを辞退…とまではいかなくても、「二刀流封印」に現実味を帯びているという。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。