【続・あの有名人の意外な学歴 】#13

中島健人は石川遼も輩出した杉並学院高校から“情報発信”を学ぶために明治学院大社会学部へ

葵わかな（女優）

◇ ◇ ◇

10月12日に始まったドラマ「すべての恋が終わるとしても」（テレビ朝日系）で主演を務める葵わかな（27）。小学校5年の時、東京・原宿でスカウトされるとあとはトントン拍子。すぐにファミリーマートのCMに起用され、秋には杏の幼少期を演じドラマデビュー。「オーラは群を抜いていた」と芸能事務所のスカウトマンは振り返る。アイドル時代を経て、高校3年以降は出演するドラマのほとんどが主役級と、ずっと右肩上がりの芸能人生を歩んできた。

神奈川県相模原市出身。小学校と中学は地元の公立校に通った。中2の時にバラエティー番組から派生したアイドルユニット「乙女新党」のメンバーに選抜されているが、約1年半で脱退している。「女優業に専念したい」というのが理由だった。

「メンバーの中では抜けた存在でアイドルとしても活躍できたはず。長い目で見たら、本格的な女優を目指したほうが葵の特性を生かせると事務所が判断したのでしょう。それだけの逸材だし、彼女が所属するスターダストプロモーションは俳優を育てることで定評がありますから」（制作会社幹部）

中学を卒業すると、私立の日本女子体育大付属二階堂高校（世田谷区）に進んだ。

「堀越や日出（現・目黒日本大学高校）のようにタレントのためのコースを用意しているわけではないが、昔から芸能活動には寛容な女子校として知られていた」と話すのは芸能人の学校事情に詳しい女性誌記者。数多くの女優が同校に在籍してきたが、特筆すべきは3人もの朝ドラヒロインを輩出したことだろう。「梅ちゃん先生」（2012年度前期）の堀北真希、「まれ」（15年度前期）の土屋太鳳、そして葵である。

2378人の候補者の中から「わろてんか」（17年度後期）のヒロインに選ばれたのは高校卒業とほぼ同時。翌月には大学への進学も決まっていた。慶応大総合政策学部のAO入試（現総合型選抜）に合格していたのだ。

「慶応を目指すと決めたのは高2の時。3年になると夏休みを返上して猛勉強。ロケがある日も睡眠時間を削ってホテルで夜遅くまで机に向かったそうです」（女性誌記者）

付け焼き刃で合格できるほど、慶応のAO入試は甘くないと話すのは同大の文系教授だ。「学生の質を維持するために、ハードルの高さは一般入試と変わらない」という。元々、小中高と成績は良かったという葵だからこそ、難関を突破できたのだろう。

5月になると、わろてんかがクランクイン。大阪放送局制作のため、撮影の合間に大学に顔を出すというわけにもいかない。せっかく入学した慶応だったが、1年目から休学するしかなかった。その後、復学を果たすも、卒業したかどうかまでは確認できていない。「入学は本人サイドから情報が発信されているのに、卒業についてはこれまで一切、触れられておらず、謎のまま」（女性誌記者）だという。

（田中幾太郎／ジャーナリスト）