¡¡²¬»³»Ô¤Ç³Ø½Ñ¡¦·Ý½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃæ·øÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»ÔÌ±¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö²¬»³»ÔÊ¸²½¾©Îå¾Þ¡×¤Î³Ø½ÑÉôÌç¤Ë¡¢²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è½Ú¶µ¼ø¤Î»á¸¶³Ù¿Í¤µ¤ó(43)¡¢·Ý½ÑÉôÌç¤Ëºî²È¤ÎÅ·Àî±É¿Í¤µ¤ó(33)¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»á¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¹½Â¤¤äÅÔ»Ô·×²è¤Î¼êË¡¤ò¸¦µæ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Î¸¦µæ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Øºß³ØÃæ¤Ëºî²È¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ä»ùÆ¸Ê¸¸Ë¤ÎÂ¾¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯11·î14Æü¤Ë²¬»³»ÔÌò½ê¤ÇÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£