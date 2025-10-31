メリーチョコレート、クリスマス限定スイーツ登場…アドベントカレンダーや星型ポーチも
メリーチョコレートカムパニーが、クリスマス限定のスイーツシリーズを11月1日より全国の百貨店・量販店およびオンラインショップで順次販売する。
【写真】扉の中にはチョコのお菓子…サンタや動物が描かれたアドベントカレンダー
パッケージデザインを手がけたのは、絵本作家・おおでゆかこ氏。やさしい色づかいと動物たちのあたたかな表情が、特別な日の贈り物に彩りを添える。
今回のスイーツは、メリーチョコレートらしい丁寧な味わいと遊び心のあるモチーフが揃う。ラインナップのひとつ「クリスマスファンシーチョコレート」（20個入り、1,404円／税込）は、カカオクリームやミルクティー風味など、ひと口サイズのチョコレート20個入りで、多彩な味わいが楽しめる一箱となっている。
アドベントカレンダー仕立ての「クリスマススイーツカレンダー」（26個入り、1620円／税込）は、サンタや動物たちが描かれた大きなお菓子の家がモチーフ。日ごとに扉を開けて楽しめる仕掛けが、クリスマスまでの時間を盛り上げる。
また、「クリスマスポーチ」（7個入り、1100円／税込）は、星型のチャームが付いたポーチ入り。そりに乗ったサンタやお菓子の家のイラストが施され、中にはチョコレートクッキーが詰まっている。そのほか、サンタやスノーマンが描かれた袋入りの「クリスマスプレーンチョコレート」（49g）や、「はじけるキャンディチョコレート（ショートケーキ風）」（6個入り）なども展開。
商品の詳細や販売店舗は、メリーのクリスマス特設サイトやオンラインショップにて確認可能。特設サイトは10月31日より公開される。
