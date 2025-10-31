第７４回東京都信用金庫野球大会で５７年ぶりに優勝した東京東信用金庫野球部の優勝祝賀会が３０日、東京・錦糸町の東武ホテルレバント東京で行われた。９月２０日にベルーナドームで行われた青梅信用金庫との決勝では延長１０回タイブレークの末、逆転サヨナラ勝ちでの劇的Ｖ。ミラクルを起こした選手たちを前に、来賓として出席した墨田区・山本亨区長は「数ある信用金庫の中で、東京都の頂点、信用金庫ナンバーワンというのを野球部がつけた。本当に素晴らしい。ぜひ二連覇を目指してほしい」と熱いエールを送った。

この野球大会は信用金庫業界の「連帯と協調」を目的に１９５２年に第１回大会が開催され、今年は１部１６チーム、２部１１チームの計２７チームが参加。都内２３信用金庫と沖縄の信用金庫、計２４金庫が加盟する一般社団法人東京と信用金庫協会と東京都信用金庫健康保険組合の共催による歴史ある野球大会として知られ、ベルーナドームでは熱い応援が繰り広げられる。

決勝当日には東京東信用金庫の応援に安田学園吹奏楽部とチアリーディング部の１００人を含む約１５００人が集結。地域一丸となった大応援団がチームを後押し、創立８０周年のメモリアルイヤーに１９６８年の第１７回大会以来となる栄冠を添える形となった。

「安田学園さん、みなさんの応援によりひがしんが１つになった」と吉田誠理事長があいさつすると、野球部の玉村和啓監督も「大きな応援で“勝てるかも”ではなく“勝てる自信”になった。もう一度しっかり練習して、機動力と投手を中心とした守備力を強化して、来年またいい報告をしたい」とスピーチ。早くも来年を見据え、力強く連覇を誓った。