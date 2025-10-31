３１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７６．０４ポイント（１．４３％）安の２５９０６．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７８．２８ポイント（１．９１％）安の９１６８．５８ポイントと３日続落した。売買代金は２５７６億１２１０万香港ドル（約５兆１１６１億円）に縮小している（３０日は３５３８億４４０万香港ドル）。

投資家心理がやや悪化する流れ。寄り付き前に国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回った。そのほか、米金融政策を巡る不透明感も引き続き相場の重しとなっている。米中対立の過度な警戒感が薄れたことや、中国の政策に対する期待感などで、指数は下げ渋る場面がみられたものの、引けにかけて下落の勢いが増した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．３％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が５．０％安、電子商取引（ＥＣ）世界大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が４．１％安と下げが目立った。そのほか、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．５％安。７〜９月期決算の３２．６％減益が嫌気されている。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が７．４％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が５．７％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が４．９％ずつ下落する。ハンセン科技（テック）指数は２．４％安と他の指数をアンダーパフォームした。

中国の保険・証券セクターも売られる。中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が５．８％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が５．２％安、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が３．２％安、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が５．９％安、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．９％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）が３．７％安で取引を終えた。

発電や設備の電力関連セクターもさえない。龍源電力集団（９１６／ＨＫ）が２．７％安、中国電力国際発展（２３８０／ＨＫ）が２．３％安、中国広核電力（１８１６／ＨＫ）が１．９％安、東方電気（１０７２／ＨＫ）が５．５％安、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が４．３％安で引けた。風力発電で中国最大手の龍源電力については、１〜９月期決算の２０％減益も売り材料視されている。

そのほか、減益決算を報告した銘柄では、インフラ建設の中国中鉄（３９０／ＨＫ）が４．６％安、コンテナ生産中国最大手の中国国際海運集装箱（２０３９／ＨＫ）が３．８％安、交通インフラ整備の中国交通建設（１８００／ＨＫ）が２．７％安と値を下げた。

半面、医薬セクターは高い。三生製薬（１５３０／ＨＫ）が１１．３％、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が６．７％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が４．５％、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が２．９％ずつ上昇した。

そのほか、増益決算を手がかりに、ディーゼルエンジン生産のイ柴動力（２３３８／ＨＫ）が４．５％高、建機大手の中聯重科（１１５７／ＨＫ）が１．８％高と値を上げている。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．８１％安の３９５４．７９ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。金融、公益、資源・素材、インフラ関連、空運なども売られた。半面、医薬は高い。消費関連、自動車も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）