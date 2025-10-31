ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡ª¡© ¿Àµ»¥Ò¡¼¥ë¡È¥È¥é¥Ã¥×¡É ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤¿Ä¶ÀäÈþµ»¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²° 2¡¼3 ¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡Ê10·î25Æü¡¦ÃË»ÒÂè1Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡È¿Àµ»¡É¥Ò¡¼¥ë¥È¥é¥Ã¥×¤¬ßÚÎö
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÂ¸µ¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¡£¸«»ö¤ËÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤¿Ä¶ÀäÈþµ»¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»ÒÂè1Àá¤Ç¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤Î³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¶Ã¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡WDÌ¾¸Å²°¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î»ÔÀî·òÂÀ¤¬¹ÅçTH¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥ì¥·¡¼¥Ö¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤È¤«¼ê¤ËÅö¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¸µÉÕ¶á¤ÎÄãÃÆÆ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Í¥Ã¥ÈÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ã°Û¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÑ£ÅÄÎ¼ÂÀ¤À¡£¼«¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¢¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥ì¥·¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¡¢ÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»ÔÀî¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ñ£ÅÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥¨¥¤¥á¥ó¡¦¥Ö¥²¥é¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ñ£ÅÄ¤Ï³«ËëÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢ÀÖ¤¤é¬é¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë