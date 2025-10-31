¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡ÙÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯1·î11Æü¡¡PVÂè3ÃÆ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ED¥Æー¥Þ¤â
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤¬MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË17»þ¤«¤éÊüÁ÷¡¢ABEMA¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË17»þ30Ê¬¤«¤éºÇÂ®ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ÈPVÂè3ÃÆ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡ßÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤Î¶¦±é¤Ç´¶¤¸¹ç¤Ã¤¿»É·ã¡¡¡Ö¡È¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤Æ2024Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö!!ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×ÃËÀÉôÌç¾Þ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×Âè7°Ì¡¢¡ÖÂè4²ó¥Þ¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡×ºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô160ËüÉô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë°¤²ìÂô¹ÈÃã¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤ò¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¡¦ÎëÌÚ¤È¡¢ÊªÀÅ¤«¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤ëÃË»Ò¡¦Ã«¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ï¡¢PAS TASTA¤Î¡Ö¥Ô¥å¥¢ feat. ¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£PAS TASTA¤Ï¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç²¿²ó¤â²¿²ó¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã°Àº¤ò¹þ¤á¤Ë¹þ¤á¤¢¤²¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¶¶ËÜ³¨è½»Ò¤Ï¡Ö¡Ø¥Ô¥å¥¢¡Ù¤Ï½Ð¤À¤·¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤²»Áª¤Ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢PASTASTA¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×PVÂè3ÃÆ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿PVÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ÎPASTASTA¡Ö¥Ô¥å¥¢ feat.¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤ÈÃ«¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁ´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤²¤ÊÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤ëÅÏÊÕ¡¢º´Æ£¡¢»³ÅÄ¡¢Åì¡¢Ê¿¡¢À¾¡¢ËÜÅÄ¤Ï½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤ÏÃæ±û¤Ë¤¤¤ëÎëÌÚ¤ÈÃ«¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«»£¤ê¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ëÅÏÊÕ¡¢¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ëº´Æ£¡¢¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÅì¤È¸ÍÏÇ¤¦Ê¿¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Î»³ÅÄ¤ÈÀ¾¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¸«¼é¤ëËÜÅÄ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦PAS TASTA¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ë¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎED¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ô¥å¥¢¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î±ÇÁü²½¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç²¿²ó¤â²¿²ó¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã°Àº¤ò¹þ¤á¤Ë¹þ¤á¤¢¤²¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¥ª¥Õ¥¡ー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶¶ËÜ³¨è½»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡Ê6¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡ËÊüÁ÷³«»Ï¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ËPASTASTA¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤â¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤É¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤ï¤«¤ë¤Ê～¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ô¥å¥¢¡Ù¤Ï½Ð¤À¤·¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤²»Áª¤Ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢PASTASTA¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë