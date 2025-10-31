秋田市にある県立体育館を新たに建て替えるための工事が、来月から本格的に始まります。



工事に伴い、八橋運動公園内の一部の敷地や出入口の利用が制限されます。



今の体育館のそばにある丘や、そのふもとの広場や遊具も工事が完了するまで、当面利用できなくなるため、県は、県民への理解と協力を呼びかけています。



人だけでなく、愛犬の散歩にもうってつけの市民の憩いの場。



特に今、愛犬家にとっては、この場所を選ぶワケがあります。





新屋地区から「市街地に近いのと、人がいるということで、今クマの問題があるので。あんまり人気（ひとけ）のないところ避けて散歩してるので、やっぱりちょっとこういった公園はいいかなと思って」県立体育館に隣接し、いくつかの遊具もある、八橋運動公園内の広場。ここにある、なだらかな丘は、市民に長年親しまれてきた、八橋運動公園のシンボルの一つで、平日でも、丘やその周りを訪れる人が絶えません。記者「よく来られる？」男性「しょっちゅう。しょっちゅう散歩。大体一万歩くらい歩くから」約3年後の2028年9月にオープンを予定している新たな県立体育館の工事が、来月から本格化することに伴い、丘の周辺への立ち入りが、段階的に制限されます。体育館の建設とともに、丘の周辺も新たに整備するためで、来週火曜日から、丘の周りを柵で覆い立ち入りを制限する作業が始まる見通しです。記者「何歳ですか？」大型犬の飼い主「6歳です」記者「6歳！あー！するともうちょっとでいい大人。このくらいだと相当動かしてあげないと…」飼い主「そうですね運動量あるので」「勾配もあって結構犬たちも楽しそうに散歩してるんでちょっと残念ですけど、早めに整備してまた、すぐ使えるようになってくれたらうれしいですけど」男性「まぁしょうがないっしょ。皆さんのために新しくつくってくれるんだから」このほか、体育館への出入り口なども、利用が制限されます。通称「山王大通り」側にある出入り口と駐車場は、来月17日から利用できなくなります。県は、利用が制限される間は、体育館西側にある出入り口の利用を呼びかけています。また、八橋運動公園内の別の場所に、代わりとなる駐車場を整備することにしています。新たな体育館の建物は、早ければ来年8月にも建設工事が始まる見通しで、今ある体育館の利用を継続しながら、作業を進めていく計画です。