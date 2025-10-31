ドラゴンボールの表紙や名シーンが立体フィギュアに！「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」が本日より発売全賞品に鳥山明先生の原作イラストをデザイン
セブン‐イレブン・ジャパンはハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」を全国のセブン‐イレブン店舗にて10月31日より発売する。価格は1回800円。
景品には「ドラゴンボール」連載40周年に合わせ、鳥山明氏が描いた原作コミックスの世界観に焦点を当てた、唯一無二のコレクションが登場。漫画の表紙や名シーンがそのまま立体となって飛び出す新感覚のフィギュアをはじめ、全ての商品に原作イラストがデザインされている。
□「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」のページ
A賞・B賞の「コミックス・ヴィネットフィギュア」やE賞の「マンガストラクチャー」は、漫画の表紙や名シーンのコマがそのまま立体化し、現実に飛び出すという斬新なギミックが取り入れられている。
また、全等級の商品に、鳥山明氏が描いた「原作イラスト」と「名シーンのコマ」がデザインされている。
くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver.」が当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年1月末日まで。
【一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～】
価格：800.80円（税込）
発売日：10月31日（金）
種類：全9等級78種＋ラストワン賞
【A賞】巻一 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE（全1種）約14cm
【B賞】巻四十二 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE（全1種）約19cm
【C賞】40周年記念 見開きビジュアルボード（全2種）約55cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【D賞】メモリアルコラージュマグカップ（全2種）約8.5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【E賞】マンガストラクチャー（全5種）約6.5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【F賞】ACLLECT -ドラゴンボール- ～鳥山明の世界～（全20種※うちシークレット1種）約9cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【G賞】コミックスクリアファイルセット 巻一～巻二十一（全21種）A4、B5
※種類はお選びいただけます。
【H賞】鳥山明カラーイラストクリアポスター（全13種）A3
※種類はお選びいただけます。
【I賞】コマステッカーコレクション（全13種8枚セット）約6cm
※種類はお選びいただけます。
【ラストワン賞】超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver.約23cm
（C）バード・スタジオ／集英社