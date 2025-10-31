【一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～】 10月31日発売 価格：1回 800円

セブン‐イレブン・ジャパンはハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」を全国のセブン‐イレブン店舗にて10月31日より発売する。価格は1回800円。

景品には「ドラゴンボール」連載40周年に合わせ、鳥山明氏が描いた原作コミックスの世界観に焦点を当てた、唯一無二のコレクションが登場。漫画の表紙や名シーンがそのまま立体となって飛び出す新感覚のフィギュアをはじめ、全ての商品に原作イラストがデザインされている。

A賞・B賞の「コミックス・ヴィネットフィギュア」やE賞の「マンガストラクチャー」は、漫画の表紙や名シーンのコマがそのまま立体化し、現実に飛び出すという斬新なギミックが取り入れられている。

また、全等級の商品に、鳥山明氏が描いた「原作イラスト」と「名シーンのコマ」がデザインされている。

くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver.」が当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年1月末日まで。

【一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～】

価格：800.80円（税込）

発売日：10月31日（金）

種類：全9等級78種＋ラストワン賞

【A賞】巻一 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE（全1種）約14cm

【B賞】巻四十二 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE（全1種）約19cm

【C賞】40周年記念 見開きビジュアルボード（全2種）約55cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【D賞】メモリアルコラージュマグカップ（全2種）約8.5cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【E賞】マンガストラクチャー（全5種）約6.5cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【F賞】ACLLECT -ドラゴンボール- ～鳥山明の世界～（全20種※うちシークレット1種）約9cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【G賞】コミックスクリアファイルセット 巻一～巻二十一（全21種）A4、B5

※種類はお選びいただけます。

【H賞】鳥山明カラーイラストクリアポスター（全13種）A3

※種類はお選びいただけます。

【I賞】コマステッカーコレクション（全13種8枚セット）約6cm

※種類はお選びいただけます。

【ラストワン賞】超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver.約23cm

（C）バード・スタジオ／集英社