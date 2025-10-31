ABS秋田放送

写真拡大

プロ野球日本シリーズは30日夜第5戦が行われ、ソフトバンクがシリーズ4勝目をあげ日本一を決めました。

阪神は中継ぎの絶対的な存在、秋田市出身の石井大智投手が57試合ぶりに失点し、2年ぶりの日本一は果たせませんでした。

日本シリーズは4試合目、3連投となった阪神の石井大智は8回。

2対0とリードした場面で、いつもと同じく深い呼吸をしてからソフトバンク打線に挑みました。

前の第4戦はストレートが際立った石井。

しかし、昨夜はそのストレートを狙われ、嶺井にはライト前に運ばれます。

続く代打のダウンズはストレートで三振を奪いますが。

続くパ・リーグを代表するパワーヒッター柳田への初球。

レギュラーシーズンから続いていた無失点。

4月の巨人戦以来57試合ぶりの失点が同点ツーランホームランでした。

この後もピンチを背負いますが追加点は与えませんでした。

阪神はその後延長で勝ち越され1勝4敗。

2年ぶりの日本一は果たせませんでした。

最後に失点したとはいえ今シーズンの石井投手の活躍は球史に残るものでした。

英気を蓄え、また来シーズンの活躍を期待しています。

※文字情報だけの配信です