ATEEZ、さいたまスーパーアリーナ公演を収録した映像作品よりダイジェスト映像公開

ATEEZが11月19日にリリースするライブ映像作品『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN』より、ダイジェスト映像が公開された。

■一部楽曲のパフォーマンスを公開

本作は、ATEEZのキャリア初となるさいたまスーパーアリーナでのワンマン公演で、ワールドツアーの一環として開催された日本公演の模様を完全収録。

代表曲「BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)」や「Say My Name」、「WONDERLAND (Symphony No.9 “From The Wonderland”)」はもちろん、米・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で1位を獲得したアルバムのタイトル曲「Crazy Form」など計27曲がコンパイルされている。

このたび公開されたダイジェスト映像では、一部楽曲のパフォーマンスを視聴することができる。

また、本作品には『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN -MAKING FILM』と題して、当日の裏側を収めたメイキング映像や、メンバーそれぞれのインタビュー映像を収めた特典映像も付属する。

今作は、ファンクラブ限定となる「ATINY盤」と「通常盤」の2形態でリリース。映像内容自体は共通で、「LIVEフォトブックレット（24P）」、「メンバー別LIVEトレカ」はどちらにも付属となるものの、ATINY盤には「ATINY盤限定トールケースサイズボックス付き」、「ATINY盤限定LIVEフォトブックレット（24P）」「メンバー別LIVEフォトカード8枚セット（2Lサイズ）」、「ポスター1枚」、「ステッカー1枚」、「メンバー直筆プリント手紙封入」が付属となる。

なお、すべての形態の初回プレス封入特典として、スペシャルプレゼントが当たる「応募抽選特典（シリアルナンバー）」が封入される。

メイン画像：ダイジェスト映像サムネイル (C)ユニバーサルミュージック

■【動画】ダイジェスト映像

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN』

