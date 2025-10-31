松村北斗、米津玄師らが登場！映画『秒速5センチメートル』未公開SPインタビュー集解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

映画『秒速5センチメートル』の大ヒットを記念して、主人公・遠野貴樹を演じた松村北斗、ヒロイン・篠原明里を演じた高畑充希、奥山由之監督、原作・新海誠と、主題歌「1991」を手掛けた米津玄師による、未公開スペシャルインタビュー集が公開された。

■ここでしか聞けない初公開のエピソードが盛りだくさん！

今回の映像は、特番やスペシャルメイキングムービーでは放送されなかった未公開シーンを含む、貴重なインタビューを収録。

キャスティングや主題歌制作をオファーされた当時の気持ち、貴樹や明里の人物像をどのように捉えて演じたのか、制作陣から見た松村北斗や高畑充希の俳優としての魅力、5人にとって原作アニメーションがどのような存在であり、そのテーマをどう受け継いだのか、主題歌制作における監督とのやりとりや曲のタイトル、フレーズに託した米津玄師の想いなど、ここでしか聞けない初公開のエピソードが盛りだくさんとなっている。

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「1991」

■映画情報

『秒速5センチメートル』

大ヒット上映中

原作：新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督：奥山由之

脚本：鈴木史子

主題歌：米津玄師「1991」

劇中歌：山崎まさよし「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」

出演：松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

岡部たかし 中田青渚 田村健太郎 戸塚純貴 蓮見翔

又吉直樹 堀内敬子 佐藤緋美 白本彩奈

宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） 吉岡秀隆

配給：東宝

