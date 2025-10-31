LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤¬¡Ö2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡×¤ÇËÜ¾Þ¼õ¾Þ¡¡ÆüËÜ¿Íºî²È½é¤Î²÷µó¤ò¸½ÃÏ¥ì¥Ýー¥È
¡¡´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡×¤Ç¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÌÀÀ¸¥Á¥Ê¥ß»á¤Ë¤è¤ë¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤¬ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Íºî²È¤Î¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¡£À¤³¦¤ÎWebtoon»º¶È¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼°Åµ¤ÎÃÅ¾å¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ä³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¹ñÆâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWebtoon¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¶Á¤¤¤¿ÆüËÜÈ¯¤ÎWebtoon
¡¡´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬2025Ç¯10·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¡¢»Ê²ñ¤ÎÌÀ¤ë¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¡£¡Öº£Æü¤Ï¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÃÅ¾å¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿¶¶½±¡¡¢Ì¡²è¿¶¶½°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¤¬ÊÂ¤Ó¡¢µÒÀÊ¤Ë¤Ï°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤È¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ºî²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌë¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWebtoon¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤¬ËÜ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÌÀÀ¸¥Á¥Ê¥ß»á¤¬ÆüËÜ¿Íºî²È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÌÀÀ¸¥Á¥Ê¥ß¤ÏÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡£2012Ç¯¤Ë¡Ø¤È¤Ù¤Ê¤¤¤È¤ê¤ª¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÂè2²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥é¥Ö¥ßー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¤·¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤Ï2024Ç¯12·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÌÀÀ¸»á½é¤ÎWebtoonºîÉÊ¤Ç¡¢Â¾¤Î¼õ¾Þºî¤Ï´Ú¹ñºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¤ÎÍ£°ì¤ÎÆüËÜÈ¯¤Î¼õ¾Þºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏÌÀÀ¸»á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤Ç¤¢¤ëLINE¥Þ¥ó¥¬¤Î¾®ÎÓ»á¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂåÆÉ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ½é¤á¤Æ¤ÎWebtoonÀ©ºî¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤É½¸½·Á¼°¤ò³Ø¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È»É·ã¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×Çï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼õ¾Þ¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò·Ç¤²¤ëÊÔ½¸¼Ô¤Î»Ñ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿°ìÈÌ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤À¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Æü´Ú¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆÉ¼Ô¤ÎÂ¸ºß
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï»öÁ°±þÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿100Ì¾¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëºß½»¤Î´Ú¹ñ¿Í³ØÀ¸¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÆüËÜ¤ËÎ±³ØÃæ¤Ë¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ø¾Þ¼°¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÆüËÜ¤ÎLINE¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ÏÂÉ÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¿§¤Î»È¤¤Êý¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥Ê¥ßÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤¬´Ú¹ñ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Î±¿±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤³¤½¡¢Webtoon¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡×¤Ï¡¢Ê¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤È´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿¶¶½±¡¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ¥¢¥ïー¥É¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎWebtoon»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¾Þ¤Î°ì¤Ä¡£ºòÇ¯¤ÎÂè1²ó³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÏÁ´À¤³¦¤«¤é99ºîÉÊ¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é10ºîÉÊ¤¬ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÌ¡²è³¦¤Îµð¾¢¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥»»á¡£Èà¤Ï³«²ñÀë¸À¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ÎWebtoon¤Ï¡¢¤Þ¤À¡ÈÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¾®³ØÀ¸¡É¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁÏºî¼Ô¤ÈÆÉ¼Ô¤¬¶¦¤ËÅØÎÏ¤·¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿Ê¸²½¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÁÏºî¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤Ï¡¢¹½À®ÎÏ¤È±ÇÁüÅª¤Ê±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö½ÄÆÉ¤ß¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÆüËÜÅª½ö¾ð¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LINE¥Þ¥ó¥¬¤¬³«¤¯ÆüËÜÈ¯Webtoon¤ÎÃÏÊ¿
¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤Ï¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤ÎÊÔ½¸¥Áー¥à¡ÖWEBTOON STUDIO¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢²£ÆÉ¤ßÌ¡²è¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Äºî²È¤¬½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë·Á¼°¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ëÉôÌç¤Ç¤¢¤ê¡¢±é½Ð¡¦Ãå¿§¡¦¹½À®¤ÎÁ´¹©Äø¤ò¥Áー¥à¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÀ¸¥Á¥Ê¥ß»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»æÇÞÂÎ¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç²£ÆÉ¤ßºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆWebtoon¤ËÄ©Àï¡£ÆüËÜÅª¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹±é½Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼êË¡¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤Ï¡¢»°ÅÙ¤âÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿Çì¼ßÎá¾î¡¦Æ£ÎÓÈþÀÄ¤¬¡¢¼Ú¶â¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÂçÃÏ¼ç¤ÎÉÙÅè´ð¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÈþÎï¥ß¥¹¥Æ¥êー¥í¥Þ¥ó¥¹¡£ÈþÀÄ¤Ï¡Ö´Ø¤ï¤ë¤ÈÁá»à¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤Î¼ö¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙÅè¤¬¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Ç·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤ä¡¢¼ö¤¤¤Î¿¿Áê¤Ê¤É°¦¤È±¿Ì¿¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£Èþ¤·¤¤ÁõÂ«¤ä¸÷¤Î±¢±Æ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Õ¥©¤Î½Ä²èÌÌ¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë±Ç¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Úー¥¸¤ò¥¹¥¯¥íー¥ë¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡È±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¼õ¾Þ·èÄê¸å¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Î¸å¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï5ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Â³¤¯¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢ºîÉÊÁª¹Í¤ËÀìÌç¿³ºº¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Ç»²²Ã¤Ç¤¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¿Íµ¤¾Þ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿±ÄÂ¦¤ÏÅêÉ¼¤Î½µ¼¡ÅöÁªÈ¯É½¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅêÉ¼¤¬Ã±¤Ê¤ë¿ô½¸¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²¹¤á¤ë»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¿Íµ¤¾Þ¤ÎÅöÁª¹ðÃÎ¤äÅêÉ¼¤Î¿Ê¹Ô¤¬Äê´üÅª¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÈÊª¸ì¤òÉÁ¤¯ÎÏ¡É¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë
¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²èÊ¸²½¤¬Webtoon¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´ï¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤ÓÀ¤³¦¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èþ¤·¤¤¾ð´¶¤ÈÊª¸ì¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÊÂ¤ó¤À¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤¬µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Î´¿À¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ±¤¯°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¡£¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·Á¼°¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÈÊª¸ì¤½¤Î¤â¤Î¡É¤¬¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦ÉáÊ×¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
