シクサーズで衝撃デビューを飾ったエッジコムがトップ／2025－26ルーキーランキング

10月30日（現地時間29日、日付は以下同）。2025－26レギュラーシーズンのルーキーランキングが『NBA.com』へ公開された。

22日に開幕し、約1週間が経過した段階で、トップに立ったのはフィラデルフィア・セブンティシクサーズのVJ・エッジコム。196センチ86キロのガードは先発起用され、23日のデビュー戦でいきなり34得点7リバウンド3アシストをマーク。4試合を終えて、ルーキートップの平均22.3得点5.5アシストに5.8リバウンド1.5スティールと大活躍。

続いて2位にはメンフィス・グリズリーズで平均16.0得点3.8リバウンド2.0アシストに3ポイントシュート成功率64.7パーセント（平均2.2本成功）を誇るセドリック・キャワード。3位にはサンアントニオ・スパーズで平均14.4得点4.6リバウンド4.6アシストを残すディラン・ハーパーがランクイン。

また、4位には平均13.4得点6.2リバウンド2.8アシストを残すクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）、5位に同13.8得点3.4リバウンド2.0アシストを記録しているトレイ・ジョンソン（ワシントン・ウィザーズ）が入った。

今シーズン1回目のルーキーランキングのトップ10は下記のとおり（以降チーム名は略称、カッコ内の数字はドラフト指名順位）。

◆■NBA 2025－26ルーキーランキングトップ10

１位 VJ・エッジコム（シクサーズ／3位指名）



２位 セドリック・キャワード（グリズリーズ／11位指名）



３位 ディラン・ハーパー（スパーズ／2位指名）



４位 クーパー・フラッグ（マーベリックス／1位指名）



５位 トレイ・ジョンソン（ウィザーズ／6位指名）



６位 コン・カニップル（ホーネッツ／4位指名）



７位 ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ／7位指名）



８位 デリック・クイーン（ペリカンズ／13位指名）



９位 コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ／9位指名）



10位 ライアン・コークブレンナー（ホーネッツ／34位指名）

【動画】衝撃のデビューを飾ったエッジコムの好プレー集





