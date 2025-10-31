ËÜ¶¿Í®ÇÃ3rd¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡¢¡Ù¡£Âç¿Í¤Ê¥àー¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤¹É½»æ²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ËÜ¶¿Í®ÇÃ¤Î3rd¼Ì¿¿½¸¡Ê12·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡¢¡Ù¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢É½»æ¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£É½»æ¤Ï¡¢Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥·ー¥«¥Ã¥È
2023Ç¯¤ËNMB48¤òÂ´¶È¸å¡¢»¨»ï¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦ËÜ¶¿Í®ÇÃ¡£2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Èà½÷¤¬¹Í°Æ¤·¤¿3rd¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡¢¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾¯½÷¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«10Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¡£·ÝÇ½À¸³è10¼þÇ¯¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¤Þ¤¿É½»æ¤Ë¤Ï¡¢Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÁÇÈ©¤Ë¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢½À¤é¤«¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡¢¡×¤ÈÒì¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂç¿Í¤Ê¥àー¥É¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¶ÃÏ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤«¤é¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì°ìÌÌ¤Þ¤Ç¡£¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤é¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¡¢»ê¹â¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜ¶¿Í®ÇÃ ¥³¥á¥ó¥È
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.12.10 ON SALE
ËÜ¶¿Í®ÇÃ3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡¢¡Ù
