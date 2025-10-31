1983年4月から1984年3月まで放送されたNHK連続テレビ小説『おしん』で、主人公の少女時代を好演し、人気を博した女優・小林綾子のウクレレ姿が話題になっている。

小林は10月30日までにInstagramを更新。

《音無美紀子さんにお誘いいただいて、ウクレレ奏者エバラ健太さんのウクレレ教室に参加しました〜 歌声喫茶メンバーのみなさんとワイワイ 楽しいなぁ〜》などとつづり、ウクレレを構える自身のショットや女優の音無美紀子、タレントの橋本志穂、清水よし子らと一緒に写るウクレレショットなどを公開した。

スポーツ紙記者が言う。

「『おしん』は世界80以上の国と地域で放送されたことで、小林さんは海外でも有名人です。歌声喫茶とは、2011年12月に音無さんが中心となって発足した『音無美紀子の歌声喫茶』のことです。東日本大震災の1日も早い復興を願い、復興支援や人と人とのコミュニケーションを広げ、もっと日本を元気にしたいという思いを込めて立ち上げたそうです。チャリティ歌声喫茶を開催した入場料を支援金として、被災地で無料歌声喫茶を開催するなどのステージ活動を続けています。

小林さんは東京出身ですが、『おしん』の主人公の少女は山形出身という設定だったこともあり、東北とは縁が深く、22日には秋田県が主催する世界遺産などを訪ねる旅に参加したことを報告していました。この旅には元テレビ東京アナウンサーで、現在はフリーの大橋未歩さんなども参加しており、文化施設や白神山地での登山の様子なども投稿されていました」

Instagramのコメント欄には

《なんと、綾子ちゃんもウクレレ弾くのね》

《綾子ちゃん ウクレレ演奏すてき ありがとう》

《綾子さん。ウクレレまで操られるとは》

など、驚きの声があがっている。

小林は2025年12月9日に東京都町田市の「まほろ座MACHIDA」で、恒例となっているというクリスマス企画公演に音無らとともに出演し、ウクレレ演奏を披露する予定だ。