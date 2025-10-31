ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間11月1日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、相手先発は、メジャー13年目のケビン・ガウスマン投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■前回対戦は3打数無安打に

相手先発は、34歳の右腕ガウスマン。今季はチームトップの32試合に先発し、5年連続2桁勝利をマーク。10勝11敗、防御率3.59、6回3失点以内示す「クオリティスタート」を16回を記録した。

今季は投球の半数以上、53.7％が平均94.5マイル（約152.0キロ）のフォーシームが占める。37.6％が決め球スプリットで、8.6％がスライダー、昨季181球投じたシンカーは封印し、3球種のみで打者を打ち取るフライボールピッチャーだ。

大谷はガウスマンと通算15打席対戦し、15打数2安打とやや苦戦。ワールドシリーズ第2戦では3打数無安打と封じ込められた。ベテラン右腕攻略で山本由伸投手を援護できるか。2勝3敗からの逆転世界一へ、絶対に負けられない一戦に臨む。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間11月1日（土）9時00分

中継情報：NHK総合／サブch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3（録画）