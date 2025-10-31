Hysteric Blue、ボーカル＆ドラムで“一夜限りのライブイベント” 全曲ヒスブル楽曲の『Hysteric Blue Night』開催決定
1998年にデビューし、2003年に活動休止、2004年に解散したロックバンド・Hysteric Blueが、ボーカル・Tamaとドラム・楠瀬タクヤの2人を中心に、一夜限りのライブイベント『Hysteric Blue Night』を開催することが決定した。公演は2026年5月9日に東京・新宿ReNYで行われ、サポートメンバーを迎えて全編Hysteric Blue楽曲で構成される。
「春〜spring〜」「なぜ…」などのヒット曲で知られ、1990年代後半から2000年代初頭にかけて多くの支持を集めたHysteric Blue。今回のライブは、2人がサポートメンバーとともに、当時の楽曲を再びステージで届ける貴重な機会となる。
チケットは2026年1月16日から先行発売開始予定。ファンにとって見逃せない一夜となりそうだ。
