『薬屋のひとりごと』ハロウィン企画のラストは死神姿の猫猫＆壬氏！ 笑みを浮かべて冥界へいざなう
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の企画「ハロウィン2025」の新規ビジュアルとミニボイスドラマの第3弾が31日、公開された。第3弾は、死神に扮した猫猫と壬氏となる。
【動画】ハロウィンを楽しむ死神姿の猫猫＆壬氏
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。22日に公開された放送2周年記念PVにて、テレビアニメ第3期とシリーズ初の劇場版の制作が発表された。
第3弾は、冥界へ人間の魂を誘う死神に扮した猫猫と壬氏。妖艶な笑みで、青い炎が燃える杖を持ちゆったりと構える壬氏と、魂を刈り取る大鎌を携え、薄く笑みを浮かべる猫猫。
また、ミニボイスドラマ付き動画はYouTubeにて公開されている。
