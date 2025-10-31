ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢Êì¹»³®Àû¥í¥±¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¢ªÁ´¹»À¸ÅÌÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬11·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Êì¹»¤Ç¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥í¥±¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¡Ä°ìÆü¸Â¤ê¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Shigekix¡£À¤³¦Âç²ñ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Shigekix¤Î¡ÖÀèÇÚ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ç¡ÖÅÁÀâµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¥°¥ë¥á¡×¤ò½ä¤Ã¤¿°ì¹Ô¡£¼¡¤ËÉÍÅÄ¤Î¸Î¶¿¡¦Æôºê¤òË¬¤ì¤ë¡£ÉÍÅÄ¤ÎÊì¹»¡ÖÆôºê»ÔÎ©Ä¬¾®³Ø¹»¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Ì¾¶Ê¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀµÌç¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤Î¾®³Ø¹»¤ä¡Á¤ó¡×¤È²û¤«¤·¤àÉÍÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÆÆâÌò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î°æËÜµ®»Ë¤¬¡ÖÁá¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈµÞ¤«¤¹¡£¡ÖÊì¹»¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤â¤ó¤ä¤í¡ª¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¤È¤¢¤ëÉô²°¤Ç¹»Ä¹¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÈÁ´¹»À¸ÅÌ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶ÛµÞ¤Î¥ê¥â¡¼¥È½¸²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÉÍÅÄ¤È Shigekix¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ËÁ´¹»À¸ÅÌ¤¬Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£
