SUPER BEAVER×PUMAがスペシャルコラボ！オリジナルトラックジャケット＆パンツ販売決定

SUPER BEAVERとPUMAがスペシャルコラボレーションし、オリジナルのトラックジャケット＆パンツを受注販売することが発表された。

■“ビーバー”を散りばめた総柄デザイン

トラックジャケット＆パンツは、SUPER BEAVERのアイコンである“ビーバー”を全体に散りばめた総柄デザインが印象的。シンプルながら存在感のある唯一無二のオリジナルアイテムとなっており、細部のデザインから色味まで、メンバー自身がこだわって監修した。

ボディには、PUMAの定番であり現代的で洗練されたシルエットの「T7」をベースに採用し、ジャケットは身幅を広めに、パンツはワイドにアレンジ。カラーリングと総柄のデザインもコラボレーションならではの特徴で、落ち着いたトーンのベージュは、どんなスタイルにも合わせやすく、年齢や性別を問わず着こなせる汎用性の高さもポイントだ。

また、ジャケット全体に施された総柄には、PUMAの象徴である“フォームストリップ（プーマライン）”と、SUPER BEAVERの“ビーバー”が一緒に描かれていて、日常使いにも落とし込みやすいデザインは、まさにファン必携のアイテムとなっている。

受注期間は10月31日18時～12月7日23時59分で、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて受注販売される。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

DIGITAL ALBUM『SUPER BEAVER 20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム』

2025.10.29 ON SALE

DVD＆Blu-ray『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『Acoustic Album 1』

■関連リンク

マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/